रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा ऐसा सवाल, तिलमिलाए ट्रंप ने जवाब में कहा- Are You Stupid?

बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जब एक रिपोर्टर ने बाइडेन प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने पर सवाल किया, तो ट्रंप भड़क गए। "क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम बेवकूफ इंसान हो?" – ट्रंप ने दो बार चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने बाइडेन की अफगान निकासी को "गड़बड़" बताते हुए कहा, "वे हजारों ऐसे लोगों को विमान में भरकर ले आए जो यहां नहीं होने चाहिए थे। पूरा अफगानिस्तान का मामला एक गड़बड़ था। इनको तो आने ही नहीं देना चाहिए था।"