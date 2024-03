NRI Special : अमरीका में नस्लभेद आखिर क्यों है,यह है इसका बड़ा कारण

नई दिल्लीPublished: Mar 02, 2024 02:04:20 pm Submitted by: M I Zahir

अमरीका में पिछले कुछ अरसे के दौरान नस्लभेद के बहुत से मामले सामने आए हैं। कुछ अरसा पहले भारतीय छात्रों की हत्या और दाढ़ी वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आने के बाद भारतीय दूतावास ने अमरीकी दूतावास से बात भी की थी अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रमुख सियासी दलों के बीच भी नस्लभेद का मुद्दा गरमाया हुआ है। आखिर क्या है नस्लभेद का कारण, जानिए:

अमरीका में पिछले कुछ अरसे के दौरान नस्लभेद ( Racism in america)के बहुत से मामले सामने आए हैं। कुछ अरसा पहले भारतीय छात्रों की हत्या (murder of indian students) और दाढ़ी वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आने के बाद भारतीय दूतावास ने अमरीकी दूतावास से बात भी की थी। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव (American presidential elections) के दौरान प्रमुख सियासी दलों के बीच भी नस्लभेद का स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज (school of humanities and sciences) में मनोविज्ञान विभाग और सोशल कॉन्सेप्ट लैब (के निर्देशक रॉबर्ट्स ने नस्लभेद पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि नस्लवाद अमरीकी दिमाग और अमेरिकी समाज में इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि इससे बचना लगभग नामुमकिन है।



उनकी नजर में यह एक महामारी

रॉबर्ट के अनुसार अक्सर नस्लवाद या नस्लभेद को नस्ल के आधार पर दूसरों को नापसंद करने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने के रूप में परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि यह परिभाषा गलत है। उनका अध्ययन कहता है कि यह नस्लवाद नस्ल पर आधारित लाभ की एक प्रणाली है। उनकी नजर में यह एक महामारी है।

पूंजीवादी समाज पूंजीवाद मजबूत करता

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट राइटर माइकल रिज़ो और बियॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट इनोवेशन लैब में पोस्ट डॉक्टरल फैलो रॉबर्ट्स लिखते हैं कि "जिस तरह पूंजीवादी समाज के नागरिक पूंजीवाद को मजबूत करते हैं, चाहे वे पूंजीवादी के रूप में पहचान करते हों या नहीं, और चाहे वे चाहें या न चाहें, नस्लवादी समाज के नागरिक नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं, भले ही वे खुद को नस्लवादी मानते हों या नहीं, और चाहे वे ऐसा करना चाहते हों या नहीं। नस्लवाद श्वेत अमरीकियों को लाभ पहुंचाता मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी से नस्लवाद पर किए गए शोध के बाद, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि अमरीकी नस्लवाद व्यवस्थित रूप से श्वेत अमरीकियों को लाभ पहुंचाता है और अश्वेत अमरीकियों को नुकसान पहुंचाता है-लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उनका तर्क है कि यह सबकुछ जागरूकता से शुरू होता है। रिज़ो के शब्दों में, "बहुत से लोग, विशेषकर श्वेत, नस्लवाद की गहराई कम आंकते हैं।" “ब्रायो टेलर, अहमद एर्बी, जॉर्ज फ्लॉयड और कई अन्य लोगों की हालिया हत्याओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वे भयावह घटनाएं एक बड़ी व्यवस्था का परिणाम हैं। हम चाहते हैं कि पाठक इस बात की बेहतर समझ लेकर चलें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। नस्लभेद के सात तथ्य :

—रॉबर्ट्स और रिज़ो की ओर से की गई समीक्षा के ये तीन तथ्य हैं:

वो श्रेणियां, जो लोगों को अलग-अलग समूहों में व्यवस्थित करती हैं; गुट, जो अंतर्समूह निष्ठा और अंतरसमूह प्रतिस्पर्धा को गति देप्रदान करते हैं और अलगाव, जो नस्लभेदी धारणाओं, प्राथमिकताओं और विश्वासों को कठोर बनाते हैं। लेखकों के शब्दों में कहें तो, अमरीका व्यवस्थित रूप से नस्लीय श्रेणियां बनाता है, लोगों को उन श्रेणियों के अंदर रखता है और उन श्रेणियों के आधार पर लोगों को अलग करता है।

कम अनुकूल व्यवहार

उदाहरण के लिए, शोध का एक बड़ा समूह यह दर्शाता है कि लोग, वयस्क और बच्चे समान रूप से, उन लोगों के प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं और कार्य करते हैं जिन्हें वे अपने जैसा और अपने "समूह" में मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अपने सामाजिक दायरे से बाहर के लोगों के साथ कम अनुकूल व्यवहार करेंगे।

श्वेत अमरीकियों के समूह में काले अमरीकी शामिल नहीं

कई श्वेत अमरीकियों के लिए, उनके समूह में काले अमरीकी शामिल नहीं हैं। इसका कुछ कारण अमरीका के नस्लीय अलगाव के भयावह इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसने श्वेत और अश्वेत समुदायों को अलग रखा। रॉबर्ट्स और रिज़ो उन अध्ययनों की ओर इशारा करते और दर्शाते हैं कि जिंदगी के शुरू में एक बच्चे का अन्य नस्लीय समूहों के साथ संपर्क कम या ज्यादा होना इसे प्रभावित करता है कि वयस्क होने पर वे उन समूहों के बारे में कैसे सोचेंगे और उनके प्रति कैसे कार्य करेंगे। बच्चे नस्लीय बहुसंख्यक समूह के चेहरों से अधिक परिचित

इस शोध से यह भी पता चलाकि बच्चे नस्लीय बहुसंख्यक समूह के चेहरों से अधिक परिचित होते हैं। यानी, काले बच्चे सफेद चेहरों को पहचानने में गोरे बच्चों की तुलना में काले चेहरों को पहचानने में बेहतर होते हैं। इस असमानता के वास्तविक दुनिया में दुखद परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक आपराधिक लाइनअप में, काले चेहरों को पहचानने में सक्षम न होना, पक्षपाती प्राथमिकताओं और विश्वासों के साथ मिलकर, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि एक निर्दोष काले संदिग्ध को अपराध के अपराधी के रूप में गलत पहचाना जाएगा। गुंडागर्दी की सजा को पलटना

रॉबर्ट्स और रिज़ो ने शोध के बाद यह ध्यान दिलाया है कि ऐसे मामलों में जहां डीएनए सुबूतों के कारण गुंडागर्दी की सजा को पलट दिया गया था, मूल सजाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या गलत प्रत्यक्षदर्शी पहचान के कारण थी।

सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर नस्लवाद का कानून

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि अमरीकी नस्लवाद में योगदान देने वाले शेष चार तथ्यों में शामिल हैं: जो लोगों को नस्लवादी तरीकों से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है— शक्ति, जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर नस्लवाद का कानून बनाती है। वहीं नस्लवाद के अस्तित्व को नजरअंदाज करना या नकारना दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

व्यवहार में असंतुलन से असमानता

उनका तर्क है कि अमरीका कुछ लोगों को दूसरों से ऊपर रखता है और उन्हें सशक्त बनाता है, वहां पक्षपाती मीडिया के माध्यम से उन मतभेदों को मजबूत करता है, और फिर उन असमानताओं और मीडिया को उनकी जगह पर छोड़ देता है। निष्क्रियवाद या निष्क्रिय नस्लभेद

इन विद्वानों के अनुसार, उन्होंने जिन सात कारणों की पहचान की, उनमें से शायद सबसे घातक निष्क्रियवाद या निष्क्रिय नस्लभेद है। इसमें नस्लीय लाभ की प्रणालियों के प्रति उदासीनता या उन प्रणालियों के अस्तित्व से इनकार करना शामिल है।

हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे

रॉबर्ट्स के शब्दों में, निष्क्रियवाद के बारे में चर्चाएं अब विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, क्योंकि हजारों लोग नस्लभेद के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पदानुक्रम से लाभान्वित लोग निष्क्रिय रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नीचे के लोग सुने जाने के लिए चिल्लाते हैं।" "लोग सदियों से रोते आ रहे हैं।"

नस्लभेद का विरोध

शोधार्थियों का निष्कर्ष है कि विद्वान नस्लवाद-विरोधी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। इतिहासकार इब्राम एक्स. केंडी के काम से प्रेरित होकर, रॉबर्ट्स और रिज़ो ने बातचीत में दो नए शब्दों को जोड़ा - प्रतिक्रियाशील नस्लवाद-विरोधी, जिससे जब भी नस्लवाद या नस्लभेद प्रकट होता है उसे चुनौती देने के रूप में परिभाषित किया जाता है, और सक्रिय नस्लवाद-या नस्लभेद विरोधी, या प्रकट होने से पहले नस्लवाद को चुनौती देना। पढ़ना जारी रखे