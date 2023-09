G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने क्यों भारत नहीं आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? जानिए 3 बड़ी वजहें

G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने क्यों भारत नहीं आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? जानिए 3 बड़ी वजहें

जयपुरPublished: Sep 01, 2023 12:47:46 pm Submitted by: Tanay Mishra

Why Is Vladimir Putin Not Attending G20 Summit In India?: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। आइए जानते हैं इसके पीछे 3 बड़ी वजहें।

Vladimir Putin to not attend G20 Summit in India