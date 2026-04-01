‘ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता’, होर्मुज की नाकेबंदी पर गरजे ट्रंप, बोले- ‘तेहरान ज्यादा होशियारी न दिखाए’

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर बार-बार रुख बदलना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान पहले भी कई बार इस जलडमरूमध्य को बंद करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वह अमेरिका पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, 'वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते।'