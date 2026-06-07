Xi Jinping North Korea Visit: सात साल बाद किम जोंग से मिलेंगे शी जिनपिंग, क्या एशिया में शुरू होगा नया पावर गेम?

Diplomacy : वैश्विक कूटनीति और सत्ता के गलियारों में इस समय एशिया के दो सबसे रहस्यमयी देशों को लेकर सबसे बड़ी सुगबुगाहट है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब सात साल के एक लंबे अंतराल के बाद नॉर्थ कोरिया (उत्तर कोरिया) की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। सतह पर देखने में यह एक सामान्य और औपचारिक द्विपक्षीय यात्रा लग सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की मानें तो यह दौरा सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं है। यह कदम यूक्रेन युद्ध के बाद तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी और महाशक्तियों के बीच खिंचती नई सैन्य रेखाओं का एक बड़ा और सीधा संकेत है।