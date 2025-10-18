Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

APEC समिट ग्योंगजू: ट्रंप-शी ड्राफ्ट में 50% टैरिफ कट + रेयर अर्थ कोटा ताइवान रेडलाइन

Trump Xi APEC Meeting: ट्रंप ने पुष्टि की कि APEC दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मिलेंगे, ट्रेड वॉर में राहत के लिए रेयर अर्थ और टैरिफ पर बातचीत होगी।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)

Trump Xi APEC Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कन्फर्म किया है कि वे दक्षिण कोरिया के APEC समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। यह मीटिंग अगले कुछ हफ्तों में होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बैठक (Trump Xi APEC Meeting) के दौरान यह कहा। चीन की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि चीन बातचीत चाहता है, इसलिए संबंध अच्छे हैं। चीन ने दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्यात कंट्रोल (Rare Earth Export Controls) सख्त किया, जो सैन्य और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है। इससे US-चीन ट्रेड तनाव (US China Trade Talks) बढ़ा है। ट्रंप ने कहा, "चीन (Trump Xi Bilateral Meet) बातचीत करना चाहता है, हमें भी पसंद है।" APEC ग्योंगजू में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा।

ट्रंप का दावा: अमेरिका मजबूत स्थिति में

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ नीति से अमेरिका 'बहुत मजबूत' है। मीटिंग से ट्रेड डील हो सकती। "वे बातचीत चाहते, हम कर रहे। अच्छा समझौता होगा।" उन्होंने शी की तारीफ की, "मजबूत नेता, अद्भुत इंसान।" लेकिन आरोप लगाया कि चीन ने अमेरिका को 'धोखा' दिया।

टैरिफ धमकी:1 नवंबर से 100% बढ़ोतरी(Gyeongju Summit Tariffs)

पिछले शुक्रवार को ट्रंप ने दुर्लभ मृदा कंट्रोल की निंदा की, मीटिंग रद्द करने की धमकी दी। 1 नवंबर से चीनी गुड्स पर 100% अतिरिक्त टैरिफ, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल। ट्रंप ने कहा, "अगर चाहें तो बढ़ा सकते, चीन नहीं चाहेगा।" लेकिन रुख नरम, "रिश्ता ठीक रहेगा।"

निष्पक्ष व्यवहार की मांग:सुरक्षा और ट्रेड

ट्रंप ने दक्षिण कोरिया, जापान, EU का जिक्र किया। "हम निष्पक्षता चाहते। सैकड़ों बिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे, टैरिफ से नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षित।" बिना टैरिफ के सुरक्षा खतरे में। फॉक्स बिजनेस इंटरव्यू में कहा, "शी से अलग बैठक निर्धारित।"

मीटिंग की उम्मीदें: नया समझौता

ट्रंप ने कहा, "हम कुछ करेंगे।" APEC साइडलाइन पर फोकस। विशेषज्ञों का कहना, टैरिफ कट और रेयर अर्थ कोटा डील संभव। लेकिन शी टाइवान पर सख्त। 2026 में बीजिंग समिट की बात भी।

APEC का महत्व: ग्लोबल इकोनॉमी

APEC 21 देशों का फोरम, ट्रेड और सिक्योरिटी पर फोकस। दक्षिण कोरिया मेजबान, US-चीन मीटिंग हाइलाइट। भारत ऑब्जर्वर, रेयर अर्थ में हिस्सेदारी बढ़ा सकता। ट्रेड वॉर से सप्लाई चेन प्रभावित ​हो सकती है। ( IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

18 Oct 2025 07:25 pm

Published on:

18 Oct 2025 07:24 pm

Hindi News / World / APEC समिट ग्योंगजू: ट्रंप-शी ड्राफ्ट में 50% टैरिफ कट + रेयर अर्थ कोटा ताइवान रेडलाइन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दक्षिण अफ्रीका बस दुर्घटना में 43 की मौत, जांच में खुलासा,इस कंपनी पर केस!

Limpopo Bus Crash 2025
विदेश

अफगानिस्तान-पाक तनाव: दोहा टॉक्स में TTP प्रत्यर्पण डिमांड, क्या बदला लेगा अफगानिस्तान ?

Afghanistan Pakistan Airstrike
विदेश

ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

Trump Ukraine Peace Call
विदेश

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

Fire breaks out at Dhaka airport
विदेश

तालिबान से शिकस्त के बाद मुनीर की भारत को परमाणु धमकी: ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने की कोशिश !

Asim Munir India Threat
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.