APEC समिट ग्योंगजू: ट्रंप-शी ड्राफ्ट में 50% टैरिफ कट + रेयर अर्थ कोटा ताइवान रेडलाइन

Trump Xi APEC Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कन्फर्म किया है कि वे दक्षिण कोरिया के APEC समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। यह मीटिंग अगले कुछ हफ्तों में होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बैठक (Trump Xi APEC Meeting) के दौरान यह कहा। चीन की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि चीन बातचीत चाहता है, इसलिए संबंध अच्छे हैं। चीन ने दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्यात कंट्रोल (Rare Earth Export Controls) सख्त किया, जो सैन्य और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है। इससे US-चीन ट्रेड तनाव (US China Trade Talks) बढ़ा है। ट्रंप ने कहा, "चीन (Trump Xi Bilateral Meet) बातचीत करना चाहता है, हमें भी पसंद है।" APEC ग्योंगजू में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा।