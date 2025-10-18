APEC समिट ग्योंगजू: ट्रंप-शी ड्राफ्ट में 50% टैरिफ कट + रेयर अर्थ कोटा ताइवान रेडलाइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)
Trump Xi APEC Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कन्फर्म किया है कि वे दक्षिण कोरिया के APEC समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। यह मीटिंग अगले कुछ हफ्तों में होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बैठक (Trump Xi APEC Meeting) के दौरान यह कहा। चीन की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि चीन बातचीत चाहता है, इसलिए संबंध अच्छे हैं। चीन ने दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्यात कंट्रोल (Rare Earth Export Controls) सख्त किया, जो सैन्य और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है। इससे US-चीन ट्रेड तनाव (US China Trade Talks) बढ़ा है। ट्रंप ने कहा, "चीन (Trump Xi Bilateral Meet) बातचीत करना चाहता है, हमें भी पसंद है।" APEC ग्योंगजू में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा।
ट्रंप ने कहा कि टैरिफ नीति से अमेरिका 'बहुत मजबूत' है। मीटिंग से ट्रेड डील हो सकती। "वे बातचीत चाहते, हम कर रहे। अच्छा समझौता होगा।" उन्होंने शी की तारीफ की, "मजबूत नेता, अद्भुत इंसान।" लेकिन आरोप लगाया कि चीन ने अमेरिका को 'धोखा' दिया।
पिछले शुक्रवार को ट्रंप ने दुर्लभ मृदा कंट्रोल की निंदा की, मीटिंग रद्द करने की धमकी दी। 1 नवंबर से चीनी गुड्स पर 100% अतिरिक्त टैरिफ, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल। ट्रंप ने कहा, "अगर चाहें तो बढ़ा सकते, चीन नहीं चाहेगा।" लेकिन रुख नरम, "रिश्ता ठीक रहेगा।"
ट्रंप ने दक्षिण कोरिया, जापान, EU का जिक्र किया। "हम निष्पक्षता चाहते। सैकड़ों बिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे, टैरिफ से नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षित।" बिना टैरिफ के सुरक्षा खतरे में। फॉक्स बिजनेस इंटरव्यू में कहा, "शी से अलग बैठक निर्धारित।"
ट्रंप ने कहा, "हम कुछ करेंगे।" APEC साइडलाइन पर फोकस। विशेषज्ञों का कहना, टैरिफ कट और रेयर अर्थ कोटा डील संभव। लेकिन शी टाइवान पर सख्त। 2026 में बीजिंग समिट की बात भी।
APEC 21 देशों का फोरम, ट्रेड और सिक्योरिटी पर फोकस। दक्षिण कोरिया मेजबान, US-चीन मीटिंग हाइलाइट। भारत ऑब्जर्वर, रेयर अर्थ में हिस्सेदारी बढ़ा सकता। ट्रेड वॉर से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ( IANS)
