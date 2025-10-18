अमेरिका-चीन में अगले हफ्ते होगी बातचीत, ट्रेड और टैरिफ पर होगी चर्चा

Flags of US and China (Representational Photo)
अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच 'टैरिफ वॉर' एक बार फिर गंभीर हो गया है। इसकी वजह है चीन पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ। दरअसल अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है और अब एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद चीन पर कुल 130% टैरिफ हो जाएगा। चीन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के ज़रिए यह मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत कब होगी, इस बारे में अपडेट सामने आ गया है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट (Scott Bessen) ने जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। बेसेन्ट, चीन के डिप्टी पीएम हे लीफेंग (He Lifeng) से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। दोनों ही देश विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं को नुकसान और 'टैरिफ वॉर' से बचाना चाहते हैं और ऐसे में अगले हफ्ते होने वाली बातचीत काफी अहम होगी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग