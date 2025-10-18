अमेरिका-चीन में अगले हफ्ते होगी बातचीत, ट्रेड और टैरिफ पर होगी चर्चा

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच 'टैरिफ वॉर' एक बार फिर गंभीर हो गया है। इसकी वजह है चीन पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ। दरअसल अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है और अब एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद चीन पर कुल 130% टैरिफ हो जाएगा। चीन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के ज़रिए यह मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत कब होगी, इस बारे में अपडेट सामने आ गया है।