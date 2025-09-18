अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग, 3 पुलिस अधिकारियों की मौत और 2 घायल; मुठभेड़ में बदमाश ढ़ेर

अमेरिका में पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हो गई। जिसमें तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। जबकि दो अन्य घायल बताये जा रहे हैं। गोलीबारी की घटना पेंसिल्वेनिया के कोडोरस टाउनशिप में हुई।
राज्य पुलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पेरिस ने अधिकारियों की मौत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि मुठभेड़ में पुलिस पर गोली चलाने वाला बंदूकधारी भी मारा गया।
क्रिस्टोफर पेरिस ने बताया कि पुलिस की टीम एक घरेलू झड़प के मामले की जांच को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
फिलहाल दोनों घायल अधिकारियों की हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान जारी नहीं की है और न ही यह बताया है कि मारे गए अधिकारी उस समय किन एजेंसियों में कार्यरत थे।
घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में एक घायल अधिकारी को हेलीकॉप्टर से ले जाते हुए दिखाया गया है। अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने हिंसा की निंदा की. इसके साथ, उन्होंने हमले को समाज का एक अभिशाप बताया।
उन्होंने कहा कि अधिकारी इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं. उधर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑस्टिन डेविस ने निवासियों से पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने की अपील की।
इससे पहले, 14 अगस्त को वर्जीनिया में एक संदिग्ध शूटर ने कई पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें कम से कम दो लोग घायल हुए। हमलावर बाद में एक घर में छिप गया, जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों से बाहर निकलने की अपील की।
इसके अलावा, 28 अगस्त को मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी हुई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया।