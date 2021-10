Time Magazine ने कवर पेज पर छापा मार्क जुकरबर्ग का फोटो, लोगों से पूछा- फेसबुक डिलीट कर दें क्या

नई दिल्ली।

मशहूर टाइम मैगजीन ने इस बार के संस्करण में अपना कवर पेज फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पर रखा है। अपनी कवर स्टोरी में टाइम मैगजीन ने दावा किया है कि फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। मैगजीन की ओर से यह दावा भी किया गया है कि फेसबुक का ध्यान सुरक्षा की जगह मुनाफा कमाने में ज्यादा है।

यही नहीं, टाइम मैगजीन के कवर फोटो में फोन में ऐप के डिलीट करने का आइकन भी दिखाया गया है। साथ ही, पाठकों से इसे डिलीट करने या ऐप में रखने को लेकर सवाल पूछा है।

