ट्रैफिक जाम का झाम: एशिया के टॉप 10 में भारत के 6 शहर, बेंगलुरु दूसरे तो जयपुर 30वें नंबर पर

TomTom Traffic Index 2025: भारतीय शहरों में हजारों वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। इससे लोगों के कई घंटे खराब हो जाते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु दुनिया में दूसरा सबसे जाम से परेशान रहने वाला शहर है। यह यातायात ट्रैफिक जाम (ट्रैफिक कंजेशन) का स्तर 74.4 फीसदी पहुंच गया है। इस मामले में मेक्सिको सिटी 75.9 फीसदी टै्रफिक कंजेशन के साथ सबसे आगे है। इस मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर 30वें स्थान पर है। यह खुलासा नीदरलैंड्स की टॉमटॉम कंपनी की ओर से जारी ट्रैफिक इंडेक्स-2025 में हुआ।