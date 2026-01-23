23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रैफिक जाम का झाम: एशिया के टॉप 10 में भारत के 6 शहर, बेंगलुरु दूसरे तो जयपुर 30वें नंबर पर

टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दुनिया के सबसे ज्यादा जाम वाले शहरों में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जबकि एशिया के टॉप 10 में भारत के 6 शहर शामिल हैं। जानें जयपुर, दिल्ली और मुंबई की क्या है स्थिति।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 23, 2026

Bengaluru Traffic

बेंगलुरु ट्रैफिक (File Photo - ANI)

TomTom Traffic Index 2025: भारतीय शहरों में हजारों वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। इससे लोगों के कई घंटे खराब हो जाते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु दुनिया में दूसरा सबसे जाम से परेशान रहने वाला शहर है। यह यातायात ट्रैफिक जाम (ट्रैफिक कंजेशन) का स्तर 74.4 फीसदी पहुंच गया है। इस मामले में मेक्सिको सिटी 75.9 फीसदी टै्रफिक कंजेशन के साथ सबसे आगे है। इस मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर 30वें स्थान पर है। यह खुलासा नीदरलैंड्स की टॉमटॉम कंपनी की ओर से जारी ट्रैफिक इंडेक्स-2025 में हुआ।

खास बात है कि इस मामले में एशिया में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले टॉप 10 शहरों में भारत के 6 शहर शामिल हैं। इसमें बेंगलूरु (1), पुणे (2), मुंबई (6), नई दिल्ली (7), कोलकाता (9) और जयपुर (10) शामिल हैं। चेन्नई 11वें और हैदराबाद 15 वें स्थान पर रहे हैं। खास बात है कि भारत के अधिकतर शहरों में 2024 की तुलना में 2025 में यातायात की समस्या विकराल हुई है।

जाम के कारण समय की बर्बादी (भारत में)

क्रमशहरप्रति वर्ष समय बर्बादी (घंटों में)
1बेंगलुरु168
2पुणे152
3कोलकाता150
4चेन्नई132
5मुंबई126
6हैदराबाद123
7जयपुर121
8एर्नाकुलम118
9अहमदाबाद106
10नई दिल्ली104

दुनिया के सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले शहर

नंबरशहरट्रैफिक जाम का स्तर (%)
1मेक्सिको सिटी76
2बेंगलुरु74
3डबलिन73
4लॉज73
5पुणे71
6ल्यूबिन70
7बोगोटा70
8अरेक्विपा70
9लीमा69
10बैंकॉक68

15 मिनट में तय की जाने वाली किमी. दूरी (भारतीय शहर/दूरी किमी. में)

क्रमशहरसामान्य स्थिति में दूरी (किमी)भीड़-भाड़ वाले समय में दूरी (किमी)
1बेंगलुरु7.13.5
2कोलकाता6.73.6
3पुणे7.63.8
4चेन्नई7.54.0
5हैदराबाद7.14.0
6एर्नाकुलम7.64.3
7जयपुर8.14.4
8मुंबई8.54.4
9अहमदाबाद7.74.5
10नई दिल्ली9.95.2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 04:03 am

Hindi News / World / ट्रैफिक जाम का झाम: एशिया के टॉप 10 में भारत के 6 शहर, बेंगलुरु दूसरे तो जयपुर 30वें नंबर पर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UAE में होगी रूस, यूक्रेन और अमेरिका की महा-बैठक! ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पुतिन का भी आया जवाब

Donald Trump and Volodymyr Zelensky
विदेश

IAF Power: राफेल और तेजस का दिखेगा दम, गणतंत्र दिवस पर 29 विमानों का महा-फ्लाईपास्ट

Republic Day Flypast 2026 Sindoor Fighter Formation
राष्ट्रीय

वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा? ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

trump action plan on cuba
विदेश

Trump Plan: दावोस में 'बोर्ड ऑफ पीस' और ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत, क्या सीजफायर का काउंटडाउन शुरू हो गया है?

Trump-Zelenskyy Davos
विदेश

दावोस में ट्रंप-शहबाज की 'कानाफूसी': क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के कान में भारत के खिलाफ कोई नया दांव चला है ?

Trump-Sharif-Secret
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.