Traffic Lights: क्यों होता है इनका रंग लाल, पीला और हरा? वजह है दिलचस्प

सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए सेफ्टी के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। ट्रैफिक नियमों का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन्हीं नियमों में ट्रैफिक सिग्नल (Traffic Signal) को फॉलो करना सबसे अहम माना जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में तीन रंगों की लाइट होती हैं - लाल, पीली और हरी। आमतौर पर सभी जानते हैं कि किस रंग की लाइट पर क्या करना होता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इन तीन रंगों को चुनने के पीछे क्या वजह थी। आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजह।