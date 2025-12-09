पिछले 10 सालों से देश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, 76 से 96 नंबर पर आया भारत, जानें पाकिस्तान और चीन के हालात

भारत और पाकिस्तान से विपरीत इस रिपोर्ट में चीन की रैंकिंग में पिछले 10 सालों में काफी सुधार देखने को मिला है। चीन 2015 में जहां 83वें नंबर पर था वहीं 2024 में यह 76 पर पहुंच गया। इस बीच चीन की रैंकिंग में कई उतार-चढ़ाव भी आए। 2016 में चीन 79 नंबर पर रहा, 2017 में 77 नंबर और 2018 में फिर से इसकी रैंकिंग बढ़ कर 87 नंबर पर पहुंच गई। 2019 में इसकी रैंकिंग में फिर सुधार आया और ये 80वें नंबर पर आ गया। 2020 में इसकी रैंकिंग गिरकर 78 और 2021 में 66 पहुंच गई। 2022 में भी इसकी रैंकिंग कम होकर 65 रही लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एक बार फिर चीन में भ्रष्टाचार बढ़ा और इसकी रैंकिंग 76 पहुंच गई, जो कि 2024 में भी बरकरार रही। इससे यह साफ होता है कि पिछले 10 सालों में भारत और पाकिस्तान में जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है वहीं चीन ने भ्रष्टाचार पर काफी नियंत्रण पाया है।