इज़राइल का बड़ा धावा! हमास का आतंकी नेटवर्क कुचला, 50 गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश नाकाम

इज़राइल का हमास पर बड़ा हमला। ( फोटो: ANI)
Israel Hamas Arrests Bethlehem: इज़राइल की सुरक्षा एजेंसियों ने वेस्ट बैंक के बेथलहम इलाके (Bethlehem Terror Network) में हमास का एक शक्तिशाली आतंकी तंत्र ध्वस्त कर दिया है। इससे आम लोगों और सैनिकों पर होने वाले खतरनाक हमले रोक लिए गए। इज़राइली सेना ने महीनों की जासूसी के बाद इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। यह कार्रवाई न सिर्फ हमास की चालों को झटका करारा है, बल्कि क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगाता है। जानकारी के अनुसार बेथलहम क्षेत्र में हमास ने चुपचाप एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वरिष्ठ हमास सदस्यों ने युवाओं को भर्ती किया, हथियार जुटाए और इज़राइली नागरिकों व सैनिकों पर गोलीबारी व बम धमाकों की योजना बनाई। इज़राइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट की जांच से पता चला कि एक दस्ता तो फौरन हमला करने के लिए तैयार था। यह नेटवर्क 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में बढ़ते खतरे (West Bank Operations) का हिस्सा था, जहां हजारों संदिग्ध पकड़े (Israel Hamas Arrests Bethlehem) जा चुके हैं। इज़राइली अधिकारियों ने इसे "बड़े नुकसान" से बचाने वाला कदम बताया है।
पिछले कुछ हफ्तों के दौरान शिन बेट, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) और इज़राइल पुलिस ने मिल कर 15 से ज्यादा छापे मारे। इनमें लगभग 50 हमास सदस्यों को दबोच लिया गया। एत्ज़ियन ब्रिगेड की रिजर्व फोर्सेस, दुर्वेदेवान यूनिट और लोटार काउंटर-टेरर यूनिट ने रातोंरात कई ठिकानों पर छापा मारा। गिरफ्तारियों के दौरान एम 16 राइफल्स समेत कई हथियार जब्त किए गए। एक संदिग्ध ने पूछताछ के दौरान कुबूल किया कि वे इज़राइली सैनिकों पर सीधे हमला करने वाले थे। ये ऑपरेशन नए शिन बेट चीफ डेविड ज़ीनी के नेतृत्व में पहला बड़ा एक्शन था।
हमास के इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने से बड़े पैमाने पर गोलीबारी और बम विस्फोट रुक गए। शिन बेट ने कहा कि इससे सैनिकों व नागरिकों की भारी हानि हो सकती थी। क्यों कि गाजा में कमजोर पड़ने के बाद वेस्ट बैंक में हमास की कोशिशें तेज हो रही थीं। गिरफ्तार संदिग्धों की पूछताछ से भर्ती प्रक्रिया, हथियार खरीद और ट्रेनिंग का पूरा खुलासा हुआ है। इस संबंध में IDF ने वीडियो जारी किया है, जिसमें रेड्स के दौरान हथियार बरामद होते हुए दिखे। यह सफलता इज़राइल की इंटेलिजेंस की ताकत साबित करती है।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि हमास लीडर्स ने कई छोटे-छोटे दस्ते बनाए थे। इनका मकसद इज़राइली इलाकों में घुस कर हमला करना था। एक टीम तो "तत्काल तैयार" थी, मतलब किसी भी पल धमाका हो सकता था। ये हथियार जॉर्डन से तस्करी कर लाए गए थे। शिन बेट ने कहा कि यह नेटवर्क हमास की वेस्ट बैंक में जड़ें मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा था। इन गिरफ्तारियों से न सिर्फ तत्काल खतरा टला, बल्कि भविष्य की साजिशें भी कमजोर हो गईं।
बहरहाल इस इजराइल की इस कार्रवाई से वेस्ट बैंक में बढ़ते आतंकवाद पर ब्रेक लगा है। इज़राइल ने कहा है कि हमास की नापाक कोशिशों को कुचलने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलिस्तीनी पक्ष ने इसे "आक्रामकता" बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गाजा युद्ध का असर वेस्ट बैंक पर साफ दिख रहा है। इज़राइल अब और छापे मारने की योजना बना रहा है। यह ऑपरेशन नई शिन बेट चीफ के लिए मजबूत शुरुआत है। कुल मिलाकर ये 50 गिरफ्तारियां दर्जनों जानें बचा सकती हैं। ( ANI)
