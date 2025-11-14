Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़राइल का बड़ा धावा! हमास का आतंकी नेटवर्क कुचला, 50 गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश नाकाम

Israel Hamas Arrests Bethlehem: इज़राइल की सुरक्षा एजेंसियों ने वेस्ट बैंक के बेथलहम इलाके (Bethlehem Terror Network) में हमास का एक शक्तिशाली आतंकी तंत्र ध्वस्त कर दिया है। इससे आम लोगों और सैनिकों पर होने वाले खतरनाक हमले रोक लिए गए। इज़राइली सेना ने महीनों की जासूसी के बाद इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 14, 2025

Israel Hamas Arrests Bethlehem

इज़राइल का हमास पर बड़ा हमला। ( फोटो: ANI)

Israel Hamas Arrests Bethlehem: इज़राइल की सुरक्षा एजेंसियों ने वेस्ट बैंक के बेथलहम इलाके (Bethlehem Terror Network) में हमास का एक शक्तिशाली आतंकी तंत्र ध्वस्त कर दिया है। इससे आम लोगों और सैनिकों पर होने वाले खतरनाक हमले रोक लिए गए। इज़राइली सेना ने महीनों की जासूसी के बाद इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। यह कार्रवाई न सिर्फ हमास की चालों को झटका करारा है, बल्कि क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगाता है। जानकारी के अनुसार बेथलहम क्षेत्र में हमास ने चुपचाप एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वरिष्ठ हमास सदस्यों ने युवाओं को भर्ती किया, हथियार जुटाए और इज़राइली नागरिकों व सैनिकों पर गोलीबारी व बम धमाकों की योजना बनाई। इज़राइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट की जांच से पता चला कि एक दस्ता तो फौरन हमला करने के लिए तैयार था। यह नेटवर्क 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में बढ़ते खतरे (West Bank Operations) का हिस्सा था, जहां हजारों संदिग्ध पकड़े (Israel Hamas Arrests Bethlehem) जा चुके हैं। इज़राइली अधिकारियों ने इसे "बड़े नुकसान" से बचाने वाला कदम बताया है।

गिरफ्तारियां कैसे हुईं? 15 छापों का असर (Shin Bet Raids)

पिछले कुछ हफ्तों के दौरान शिन बेट, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) और इज़राइल पुलिस ने मिल कर 15 से ज्यादा छापे मारे। इनमें लगभग 50 हमास सदस्यों को दबोच लिया गया। एत्ज़ियन ब्रिगेड की रिजर्व फोर्सेस, दुर्वेदेवान यूनिट और लोटार काउंटर-टेरर यूनिट ने रातोंरात कई ठिकानों पर छापा मारा। गिरफ्तारियों के दौरान एम 16 राइफल्स समेत कई हथियार जब्त किए गए। एक संदिग्ध ने पूछताछ के दौरान कुबूल किया कि वे इज़राइली सैनिकों पर सीधे हमला करने वाले थे। ये ऑपरेशन नए शिन बेट चीफ डेविड ज़ीनी के नेतृत्व में पहला बड़ा एक्शन था।

हमले कैसे रोके गए ? जान बचाने की बड़ी जीत

हमास के इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने से बड़े पैमाने पर गोलीबारी और बम विस्फोट रुक गए। शिन बेट ने कहा कि इससे सैनिकों व नागरिकों की भारी हानि हो सकती थी। क्यों कि गाजा में कमजोर पड़ने के बाद वेस्ट बैंक में हमास की कोशिशें तेज हो रही थीं। गिरफ्तार संदिग्धों की पूछताछ से भर्ती प्रक्रिया, हथियार खरीद और ट्रेनिंग का पूरा खुलासा हुआ है। इस संबंध में IDF ने वीडियो जारी किया है, जिसमें रेड्स के दौरान हथियार बरामद होते हुए दिखे। यह सफलता इज़राइल की इंटेलिजेंस की ताकत साबित करती है।

हमास की साजिश का पर्दाफाश: क्या था प्लान ?

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि हमास लीडर्स ने कई छोटे-छोटे दस्ते बनाए थे। इनका मकसद इज़राइली इलाकों में घुस कर हमला करना था। एक टीम तो "तत्काल तैयार" थी, मतलब किसी भी पल धमाका हो सकता था। ये हथियार जॉर्डन से तस्करी कर लाए गए थे। शिन बेट ने कहा कि यह नेटवर्क हमास की वेस्ट बैंक में जड़ें मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा था। इन गिरफ्तारियों से न सिर्फ तत्काल खतरा टला, बल्कि भविष्य की साजिशें भी कमजोर हो गईं।

क्षेत्रीय प्रभाव: शांति की ओर कदम या नया तनाव ?

बहरहाल इस इजराइल की इस कार्रवाई से वेस्ट बैंक में बढ़ते आतंकवाद पर ब्रेक लगा है। इज़राइल ने कहा है कि हमास की नापाक कोशिशों को कुचलने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलिस्तीनी पक्ष ने इसे "आक्रामकता" बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गाजा युद्ध का असर वेस्ट बैंक पर साफ दिख रहा है। इज़राइल अब और छापे मारने की योजना बना रहा है। यह ऑपरेशन नई शिन बेट चीफ के लिए मजबूत शुरुआत है। कुल मिलाकर ये 50 गिरफ्तारियां दर्जनों जानें बचा सकती हैं। ( ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

14 Nov 2025 07:17 pm

Hindi News / World / इज़राइल का बड़ा धावा! हमास का आतंकी नेटवर्क कुचला, 50 गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश नाकाम

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार NDA सरकार: पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्पेस डेब्री का डरावना हमला! चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग से पृथ्वी पर कदम रखा, यह नया रिकॉर्ड बनाया

Chinese Astronauts Return Delay
विदेश

ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

Trump MAGA Immigration Epstein
विदेश

Death Doctor: 20 साल पुरानी हत्याओं के बाद भारतवंशी डॉक्टर की अब अमेरिका में ऐश !

Jayant Patel Surgeon Case
विदेश

इस्लामाबाद बम धमाके के मामले में टीटीपी के 4 आतंकी गिरफ्तार

Car blast in Pakistan
विदेश

ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ इस डील से चीन तिलमिलाया: भारत पर क्या पड़ेगा असर

US Taiwan Arms Sale India Impact
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.