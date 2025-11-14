इज़राइल का बड़ा धावा! हमास का आतंकी नेटवर्क कुचला, 50 गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश नाकाम

Israel Hamas Arrests Bethlehem: इज़राइल की सुरक्षा एजेंसियों ने वेस्ट बैंक के बेथलहम इलाके (Bethlehem Terror Network) में हमास का एक शक्तिशाली आतंकी तंत्र ध्वस्त कर दिया है। इससे आम लोगों और सैनिकों पर होने वाले खतरनाक हमले रोक लिए गए। इज़राइली सेना ने महीनों की जासूसी के बाद इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। यह कार्रवाई न सिर्फ हमास की चालों को झटका करारा है, बल्कि क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगाता है। जानकारी के अनुसार बेथलहम क्षेत्र में हमास ने चुपचाप एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वरिष्ठ हमास सदस्यों ने युवाओं को भर्ती किया, हथियार जुटाए और इज़राइली नागरिकों व सैनिकों पर गोलीबारी व बम धमाकों की योजना बनाई। इज़राइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट की जांच से पता चला कि एक दस्ता तो फौरन हमला करने के लिए तैयार था। यह नेटवर्क 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में बढ़ते खतरे (West Bank Operations) का हिस्सा था, जहां हजारों संदिग्ध पकड़े (Israel Hamas Arrests Bethlehem) जा चुके हैं। इज़राइली अधिकारियों ने इसे "बड़े नुकसान" से बचाने वाला कदम बताया है।