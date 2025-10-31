इजराइली मां ने अपने बंधक बेटे को तीसरी बार दफनाया, भावुक होकर कहा- एक बार फिर…

उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने अपहरण किया, जो दुनिया से बार-बार झूठ बोलते रहते हैं, उन्होंने न केवल ओफिर की हत्या की, बल्कि वे उसकी स्मृति को कुचलना जारी रखे हुए हैं, खेल खेलने के लिए शवों का उपयोग कर रहे हैं, मानो जो कुछ उन्होंने हमसे पहले ही ले लिया है वह पर्याप्त नहीं है।