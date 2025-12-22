Year Ender 2025: कहीं जनता ने तो कहीं सेना ने किया तख्तापलट, इस साल दुनिया के इन देशों में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिरी सरकारें

नेपाल के लिए यह साल राजनीतिक संकट से भरा रहा। युवाओं के आक्रोश ने देश में एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, जिसके चलते के पी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। भ्रष्टाचार के विरोध में नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए और एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया। Gen-Z के इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया जिसके चलते नेपाल की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल पैदा हो गई। इस आंदोलन ने नेपाल में सरकार गिरा दी और इस देश का पिछले कई वर्षों का इतिहास बरकरार रहा क्योंकि यहां पिछले 17 वर्षों में कोई भी सरकार अपने पांच सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है।