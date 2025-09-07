जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने लिया इस्तीफा देने का फैसला, जानें वजह

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। पीएम इशिबा ने पार्टी की आंतरिक कलह के कारण इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद से इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। इशिबा ने बीते साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था।