जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने लिया इस्तीफा देने का फैसला, जानें वजह

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। पीएम इशिबा ने पार्टी की आंतरिक कलह के कारण इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद से इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। इशिबा ने बीते साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था।
जापान टुडे ने इशिबा के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने और शीघ्र चुनाव कराने की धमकी देकर एलडीपी में नेतृत्व की होड़ को रोकने की इच्छा व्यक्त की थी। उनके इस रुख का एलडीपी के भीतर तगड़ा विरोध हुआ।
यह फैसला 68 वर्षीय इशिबा के लंबे समय से प्रभुत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की कमान संभालने के एक साल से भी कम समय बाद आया है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया है।
सार्वजनिक प्रसारक एनएचके ने कहा कि इशिबा ने पार्टी में फूट से बचने के लिए यह फैसला लिया, जबकि असाही शिंबुन दैनिक ने कहा कि वह अपने इस्तीफे की बढ़ती मांगों को झेल नहीं पा रहे थे।
कथित तौर पर, कृषि मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने शनिवार रात इशिबा से मुलाकात की और उनसे स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आग्रह किया। पिछले हफ्ते, पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हिरोशी मोरियामा सहित एलडीपी के चार वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश की थी।