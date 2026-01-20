ब्रिटेन पर भड़के ट्रंप, हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा पर गहराया संकट!

Diego Garcia Trump Issue: हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे 'डिएगो गार्सिया' (Diego Garcia Military Base) को लेकर वैश्विक राजनीति में उबाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए (Trump UK Mauritius Treaty) समझौते की तीखी आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ट्रंप का यह रुख न केवल ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बन गया है, बल्कि भारत के लिए भी हिंद महासागर (Indian Ocean Security) में सुरक्षा समीकरणों को बदलने वाला साबित हो सकता है। दरअसल, 2025 में ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह (जिसमें डिएगो गार्सिया शामिल है) की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने पर सहमति बनी। बदले में, ब्रिटेन को अगले 99 वर्षों तक डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के संचालन का अधिकार मिला। जो बाइडन प्रशासन ने इस समझौते का समर्थन किया था, लेकिन ट्रंप ने इसे 'कमजोर कूटनीति' करार देते हुए ब्रिटेन की आलोचना की है।