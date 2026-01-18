क्या ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ लाएगा गाजा में शांति? भारतवंशी अजय बंगा भी होंगे शामिल

बोर्ड ऑफ पीस से पहले एक 15 सदस्यीय फिलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का गठन किया गया है। यह गाजा में रोजाना के प्रशासन का काम देखेगी। वहीं, बोर्ड ऑफ पीस शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश और पूंजी जुटाने जैसे काम करेगी। अली शाथ को नवगठित नेशनल कमेटी फॉर द एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा का प्रमुख बनाया गया है। वह फिलिस्तीनी अथॉरिटी में उप मंत्री रह चुके हैं।