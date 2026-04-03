पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लागू, ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

रीशोरिंग का मतलब है कंपनियों द्वारा उत्पादन और निर्माण को अपने देश में वापस लाना। इसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति को सुरक्षित करने और अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है।