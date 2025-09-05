ट्रंप का मुंह हो गया छोटा सा: भारत और रूस चीन के हाथों खो दिए -क्या US पछता रहा है ?

Trump on India-Russia-China Relations: अमेरिका की कड़ी नीतियां भारत को रूस और चीन के करीब ला रही हैं।अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद शायद पछता रहा है और भारत के सख्त रुख और उसके पुतिन से रिश्ते मधुर होने व पीएम मोदी ( PM Modi )के चीन जाने से अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का मूड खराब हो गया है। उन्हें लग रहा है कि ग्लोबल पॉवर शिफ्टिंग हो गई है जब से उन्होंने जिनपिंग, पुतिन और मोदी का एक साथ फोटो देखा है, ऐसा लगता है कि वे पछता रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा(Trump on India-Russia-China Relations), "ऐसा लगता है जैसे हमने भारत और रूस को चीन (China) के सबसे गहरे अंधेरे में खो दिया है।" यह बात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए साझा की, जिसमें तीनों नेताओं – नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन (Putin) और शी जिनपिंग ( Jinping) की एक साथ ली गई तस्वीर भी शामिल थी।