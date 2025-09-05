सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप बोले, ‘भारत पर Tariff लगाना बहुत जरूरी’, PM मोदी के आर्थिक सलाहकार ने दिया अब बड़ा बयान

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से व्यापार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 50 फीसदी टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में बिना टैरिफ के निर्यात हुआ था। अमेरिकी टैरिफ का असर दूसरी और तीसरी तिमाही में देखने को मिलेगा। नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के चलते GDP भी प्रभावित होगी। 0.3 से 0.5 फीसदी तक जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अप्रैल-जून 2025 तिमाही के दौरान देश की जीडीपी 5 तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।