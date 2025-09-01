Tariff के मुद्दे को ट्रंप के सलाहकार ने जाति से जोड़ा, कहा- ‘ब्राह्मण, भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं’

अमेरिकी डिप्लोमैट और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कुछ दिनों पहले भारत का रूसी तेल खरीदने पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीदकर जंग को बढ़ावा देने का काम किया है। अगर भारत अपना रुख जारी रखता है तो अमेरिका और भी अधिक कड़े कदम उठाएगा। उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस-यूक्रेन जंग में शांति का रास्ता आंशिक रूप से भारत से होकर गुजरता है।