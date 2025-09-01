Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Tariff के मुद्दे को ट्रंप के सलाहकार ने जाति से जोड़ा, कहा- ‘ब्राह्मण, भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं’

Trump Tariff: पीटर नवारो ने टैरिफ के मुद्दे को भारत की जातीय परंपरा से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण दूसरे भारतीय की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ ही, मोदी के चीन दौरे पर भी अमेरिका को मिर्ची लगी है।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 01, 2025

Peter Navarro's statement on India
पीटर नवारो का भारत पर बयान (फोटो-IANS)

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने टैरिफ और रूसी तेल खरीद के मुद्दे को भारत की जातीय राजनीति से जोड़ा है। नवारो ने कहा कि ब्राह्मण, दूसरे भारतीय की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को इसे समझना होगा।

मोदी-पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी से लगी मिर्ची

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग SCO मीटिंग में हिस्सा लेंगे। चीन और रूस के करीब जाने पर नवारो को मिर्ची लगी है। नवारो ने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति चुनाव: इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को तगड़ा झटका, एक विपक्षी पार्टी ने किया NDA उम्मीदवार को सपोर्ट
राष्ट्रीय
Jagan supports NDA

शांति का रास्ता आंशिक रूप से भारत से होकर गुजरता है

अमेरिकी डिप्लोमैट और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कुछ दिनों पहले भारत का रूसी तेल खरीदने पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीदकर जंग को बढ़ावा देने का काम किया है। अगर भारत अपना रुख जारी रखता है तो अमेरिका और भी अधिक कड़े कदम उठाएगा। उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस-यूक्रेन जंग में शांति का रास्ता आंशिक रूप से भारत से होकर गुजरता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को बेहद आसानी तरीके से कम किया जा सकता है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो 25 फीसदी टैरिफ घट जाएगा। मोदी एक महान नेता हैं। भारत बड़ा लोकतंत्र है। उसे बेहद समझदार लोग चला रहे हैं। उन्होंने टैरिफ को लेकर कहा था कि भारतीय घमडीं है। वह कहते हैं कि ये हमारी संप्रभुता का मामला है। जब हम चाहें, किसी से भी तेल खरीद सकते हैं।

संरक्षणवादी अर्थशास्त्री हैं नवारो

पीटर नवारो घोर संरक्षणवादी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने हावर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। साथ ही 'डेथ बाय चाइना' नामक पुस्तक लिखी है। नवारो को चीन विरोधी अमेरिकी डिप्लोमैट के तौर पर देखा जाता है। वह रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर के परंपरा के माने जाते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2025 09:24 am

Published on:

01 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / World / Tariff के मुद्दे को ट्रंप के सलाहकार ने जाति से जोड़ा, कहा- ‘ब्राह्मण, भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट