ट्रंप का ईरान को सीधा अल्टीमेटम, ‘परमाणु हथियार बनाया तो नहीं होगी कोई डील’, बताया कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल

ट्रंप ने वैश्विक तेल बाजार को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही ईरान के साथ चल रहा संघर्ष खत्म होगा, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा, ''जैसे ही यह युद्ध खत्म होगा, तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्द खत्म हो सकता है।” मौजूदा समय में अमेरिका में गैस की कीमतें 4 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर चल रही हैं, लेकिन ट्रंप का मानना है कि आने वाले समय में इसमें राहत मिल सकती है।