गुस्साए ट्रंप ने कहा-फ्रांस ने हमारा साथ नहीं दिया, याद रखूंगा, क्या बदला लेगा अमेरिका

Strait of Hormuz : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष (Military Conflict) के बीच फ्रांस की तटस्थता पर तीखा हमला (Verbal Attack) बोला है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की सुरक्षा के लिए जो देश अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला कर नहीं खड़े हैं, उन्हें भविष्य में गंभीर परिणाम (Serious Consequences) भुगतने होंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) को हल करने के लिए अकेले लड़ रहा है, जबकि उसके पुराने सहयोगी (Allies) पीछे हट रहे हैं।