ट्रंप के खुलासे से मची हलचल: ईरान युद्ध में चीन-पाकिस्तान का ‘सीक्रेट प्लान’ बेनकाब

Donald Trump Iran Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के बीच एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया है कि ईरान द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर दागी गई 100 से ज्यादा मिसाइलें पाकिस्तान के रास्ते पहुंचाई गई थीं। इन मिसाइलों की सप्लाई के पीछे चीन की प्रत्यक्ष भूमिका बताई गई है। ट्रंप के इस बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच गई है, खासकर तब जब पाकिस्तान खुद को ईरान-अमेरिका के बीच शांति दूत के रूप में पेश कर रहा था।