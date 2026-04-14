‘मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा’, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया इनकार, अपनाया सख्त रुख

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी पोप पर निशाना साधते हुए लिखा पोप लियो अपराध के मुद्दे पर कमजोर हैं, वे विदेश नीति को नहीं समझते, उन्हें एक महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, राजनेता नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति नहीं बने होते, तो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद पोप लियो XIV की नियुक्ति ही नहीं होती।