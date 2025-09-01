भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने का दिया प्रस्ताव लेकिन, अब…ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

India-US Trade Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )ने एक बार फिर भारत को लेकर तीखी टिप्पणी की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ भारी मात्रा में व्यापार करता है, लेकिन बदले में अमेरिका को बहुत कम अवसर देता है। उन्होंने कहा, “बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अमेरिका भारत से बहुत कम व्यापार (India-US Trade Tariff) करता है, जबकि भारत हमसे काफी अधिक व्यापार करता है। दूसरे शब्दों में, वे हमें बड़ा ग्राहक मानते हैं और अपनी चीजें बेचते हैं, लेकिन हमारे उत्पाद नहीं खरीदते।” उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन और टैरिफ को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है।