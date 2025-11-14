Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

Trump MAGA Immigration Epstein: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन पर नरम रुख और एपस्टीन से कनेक्शन ने MAGA समर्थकों को भड़का दिया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 14, 2025

Trump MAGA Immigration Epstein

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

Trump MAGA Immigration Epstein: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की दूसरी पारी के दौरान अमेरिकी सियासत (Trump MAGA Rift) में उथल-पुथल मच गई है। उनके कट्टर MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकों ने इमिग्रेशन नीति और जेफरी एपस्टीन (Trump MAGA Immigration Epstein) से जुड़े मुद्दों पर खुली बगावत कर दी है। व्हाइट हाउस से निकली ट्रंप की टिप्पणियों ने रिपब्लिकन पार्टी में दरार डाल दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद मध्यावधि चुनावों से पहले GOP की एकजुटता को कमजोर कर सकता है।

इमिग्रेशन पर ट्रंप की बात से मचा बवाल

ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका को विदेशी मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि घरेलू श्रमिक पर्याप्त नहीं हैं। यह बयान उनके पुराने 'अमेरिका फर्स्ट' नारे के खिलाफ लगा। MAGA लीडर्स ने तुरंत हमला बोला। स्टीव बैनन जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने इसे 'धोखा' करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "ट्रंप ने हमें बेच दिया! विदेशी वर्कर्स से अमेरिकी जॉब्स छिन जाएंगे।"
इससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा को बढ़ावा देने की बात की थी, जो टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। लेकिन MAGA बेस, जो मुख्य रूप से वर्किंग क्लास वोटर्स से बना है, इसे देशद्रोह मान रहा है। उधर फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो जैसे GOP सदस्यों ने भी चिंता जताई कि इससे पार्टी की नींव हिल सकती है।

एपस्टीन कांड ने ट्रंप को घेर लिया

कुख्यात फाइनेंशियर जेफरी एपस्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप थे,जिन से ट्रंप के पुराने रिश्तों ने फिर सुर्खियां बटोरीं। हाल के ईमेल लीक से पता चला कि ट्रंप एपस्टीन के साथ कई पार्टियों में नजर आए थे। MAGA समर्थकों ने इसे 'डर्टी लॉन्ड्री' बताते हुए ट्रंप पर सवाल दागे। एक प्रमुख MAGA पॉडकास्टर ने कहा, "अगर ट्रंप एपस्टीन जैसे लोगों को कवर करते हैं, तो हमारा 'ड्रेन द स्वैम्प' वादा क्या था?" इस पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी कि ट्रंप ने एपस्टीन से दूरी बना ली थी, लेकिन यह जवाब संतुष्ट करने में नाकाम रहा। डेमोक्रेट्स ने इसे हथियार बनाया और कहा, "ट्रंप का अतीत ही उनकी कमजोरी है।"

MAGA बेस में बढ़ती नाराजगी: मिडटर्म्स पर असर ?

MAGA मूवमेंट ट्रंप की रीढ़ है, अब यह बंटा हुआ नजर आ रहा है। कट्टर समर्थक जैसे एलन डर्कविट्ज और कैरोलिन लेगो ने ट्रंप की नीतियों पर खुला विरोध किया। एक सर्वे के मुताबिक, 35% MAGA वोटर्स अब 'निराश' हैं। GOP चिंतित है कि इससे 2026 के मिडटर्म चुनावों में उत्साह कम हो सकता है। ट्रंप ने जवाब में कहा, "मेरे समर्थक जानते हैं कि मैं सही हूं। ये फेक न्यूज है।" लेकिन आंतरिक मीटिंग्स में सलाहकारों ने चेतावनी दी कि यह रिफ्ट पार्टी को कमजोर कर देगी।

राजनीतिक निहितार्थ: ट्रंप की साख पर सवाल

यह विवाद ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा को चुनौती दे रहा है। इमिग्रेशन पर नरमी से बिजनेस लॉबी खुश है, लेकिन बेस नाराज है। एपस्टीन मुद्दा नैतिक सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप ने जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं किया, तो GOP को हाउस और सीनेट में नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के लिए टेस्टिंग टाइम है। क्या वे MAGA को एकजुट रख पाएंगे, या यह उनकी दूसरी पारी का पहला बड़ा झटका साबित होगा ? इस मामले पर एक्स पर टवीट छाये रहे।

"ट्रंप का इमिग्रेशन फ्लिप-फ्लॉप? MAGA को धोखा ही लगेगा! 😡" – @MAGAWarrior_US
"एपस्टीन घोटाला फिर? ट्रंप को सफाई देनी होगी।" – @PolWatchDC

विवाद से खुल रही अमेरिकी राजनीति की पोल

बहरहाल यह विवाद अमेरिकी राजनीति की पोल खोल रहा है – जहां पॉपुलिज्म और रियलिटी क्लैश कर रही है। इमिग्रेशन पर ट्रंप का यू-टर्न इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, लेकिन एपस्टीन जैसे स्कैंडल्स ट्रस्ट तोड़ते हैं। क्या MAGA बेस बिना ट्रंप के टिक पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं – "यह GOP की इंटरनल वॉर का आगाज है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

14 Nov 2025 05:34 pm

Hindi News / World / ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Death Doctor: 20 साल पुरानी हत्याओं के बाद भारतवंशी डॉक्टर की अब अमेरिका में ऐश !

Jayant Patel Surgeon Case
विदेश

इस्लामाबाद बम धमाके के मामले में टीटीपी के 4 आतंकी गिरफ्तार

Car blast in Pakistan
विदेश

ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ इस डील से चीन तिलमिलाया: भारत पर क्या पड़ेगा असर

US Taiwan Arms Sale India Impact
विदेश

महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

Monalisa Mahakumbh
विदेश

150 साल जी पाएगा इंसान! चीन के वैज्ञानिक बना रहे ऐसी दवा, बढ़ती उम्र पर लगेगा ब्रेक

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.