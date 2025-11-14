ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका को विदेशी मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि घरेलू श्रमिक पर्याप्त नहीं हैं। यह बयान उनके पुराने 'अमेरिका फर्स्ट' नारे के खिलाफ लगा। MAGA लीडर्स ने तुरंत हमला बोला। स्टीव बैनन जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने इसे 'धोखा' करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "ट्रंप ने हमें बेच दिया! विदेशी वर्कर्स से अमेरिकी जॉब्स छिन जाएंगे।"

इससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा को बढ़ावा देने की बात की थी, जो टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। लेकिन MAGA बेस, जो मुख्य रूप से वर्किंग क्लास वोटर्स से बना है, इसे देशद्रोह मान रहा है। उधर फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो जैसे GOP सदस्यों ने भी चिंता जताई कि इससे पार्टी की नींव हिल सकती है।