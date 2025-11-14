ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)
Trump MAGA Immigration Epstein: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की दूसरी पारी के दौरान अमेरिकी सियासत (Trump MAGA Rift) में उथल-पुथल मच गई है। उनके कट्टर MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकों ने इमिग्रेशन नीति और जेफरी एपस्टीन (Trump MAGA Immigration Epstein) से जुड़े मुद्दों पर खुली बगावत कर दी है। व्हाइट हाउस से निकली ट्रंप की टिप्पणियों ने रिपब्लिकन पार्टी में दरार डाल दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद मध्यावधि चुनावों से पहले GOP की एकजुटता को कमजोर कर सकता है।
ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका को विदेशी मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि घरेलू श्रमिक पर्याप्त नहीं हैं। यह बयान उनके पुराने 'अमेरिका फर्स्ट' नारे के खिलाफ लगा। MAGA लीडर्स ने तुरंत हमला बोला। स्टीव बैनन जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने इसे 'धोखा' करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "ट्रंप ने हमें बेच दिया! विदेशी वर्कर्स से अमेरिकी जॉब्स छिन जाएंगे।"
इससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा को बढ़ावा देने की बात की थी, जो टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। लेकिन MAGA बेस, जो मुख्य रूप से वर्किंग क्लास वोटर्स से बना है, इसे देशद्रोह मान रहा है। उधर फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो जैसे GOP सदस्यों ने भी चिंता जताई कि इससे पार्टी की नींव हिल सकती है।
कुख्यात फाइनेंशियर जेफरी एपस्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप थे,जिन से ट्रंप के पुराने रिश्तों ने फिर सुर्खियां बटोरीं। हाल के ईमेल लीक से पता चला कि ट्रंप एपस्टीन के साथ कई पार्टियों में नजर आए थे। MAGA समर्थकों ने इसे 'डर्टी लॉन्ड्री' बताते हुए ट्रंप पर सवाल दागे। एक प्रमुख MAGA पॉडकास्टर ने कहा, "अगर ट्रंप एपस्टीन जैसे लोगों को कवर करते हैं, तो हमारा 'ड्रेन द स्वैम्प' वादा क्या था?" इस पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी कि ट्रंप ने एपस्टीन से दूरी बना ली थी, लेकिन यह जवाब संतुष्ट करने में नाकाम रहा। डेमोक्रेट्स ने इसे हथियार बनाया और कहा, "ट्रंप का अतीत ही उनकी कमजोरी है।"
MAGA मूवमेंट ट्रंप की रीढ़ है, अब यह बंटा हुआ नजर आ रहा है। कट्टर समर्थक जैसे एलन डर्कविट्ज और कैरोलिन लेगो ने ट्रंप की नीतियों पर खुला विरोध किया। एक सर्वे के मुताबिक, 35% MAGA वोटर्स अब 'निराश' हैं। GOP चिंतित है कि इससे 2026 के मिडटर्म चुनावों में उत्साह कम हो सकता है। ट्रंप ने जवाब में कहा, "मेरे समर्थक जानते हैं कि मैं सही हूं। ये फेक न्यूज है।" लेकिन आंतरिक मीटिंग्स में सलाहकारों ने चेतावनी दी कि यह रिफ्ट पार्टी को कमजोर कर देगी।
यह विवाद ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा को चुनौती दे रहा है। इमिग्रेशन पर नरमी से बिजनेस लॉबी खुश है, लेकिन बेस नाराज है। एपस्टीन मुद्दा नैतिक सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप ने जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं किया, तो GOP को हाउस और सीनेट में नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के लिए टेस्टिंग टाइम है। क्या वे MAGA को एकजुट रख पाएंगे, या यह उनकी दूसरी पारी का पहला बड़ा झटका साबित होगा ? इस मामले पर एक्स पर टवीट छाये रहे।
"ट्रंप का इमिग्रेशन फ्लिप-फ्लॉप? MAGA को धोखा ही लगेगा! 😡" – @MAGAWarrior_US
"एपस्टीन घोटाला फिर? ट्रंप को सफाई देनी होगी।" – @PolWatchDC
बहरहाल यह विवाद अमेरिकी राजनीति की पोल खोल रहा है – जहां पॉपुलिज्म और रियलिटी क्लैश कर रही है। इमिग्रेशन पर ट्रंप का यू-टर्न इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, लेकिन एपस्टीन जैसे स्कैंडल्स ट्रस्ट तोड़ते हैं। क्या MAGA बेस बिना ट्रंप के टिक पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं – "यह GOP की इंटरनल वॉर का आगाज है।"
