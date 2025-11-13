अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ सरकारी शटडाउन, ट्रंप ने फंडिंग बिल पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका में खत्म हुआ सरकारी शटडाउन (Photo - Bloomberg)
अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से चल रहा सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) आखिरकार खत्म हो गया है। यह सरकारी शटडाउन 43 दिन तक चला, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है। अमेरिकी सीनेट और उसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फंडिंग बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए आधिकारिक रूप से सरकारी शटडाउन को खत्म करने का ऐलान किया।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने के बाद अब फेडरल वर्कर्स जल्द ही काम पर लौटेंगे। ज़्यादातर फेडरल वर्कर्स के आज, गुरुवार, 13 नवंबर से काम पर लौटने की उम्मीद है। सरकारी शटडाउन की वजह से अमेरिकी सरकार इन वर्कर्स को सैलरी देने में असमर्थ थी जिससे इन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया था। अब सरकारी शटडाउन खत्म होने से इन वर्कर्स को बैकलॉग सैलरी भी दी जाएगी।
नया फंडिंग बिल एक अंतरिम बजट बिल है, जो अमेरिका में 2026 वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रावधान करता है। इससे कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी। इस बिल में ऋण सीमा वृद्धि को 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरे को टाल देगी। हालांकि यह बिल एक अस्थायी उपाय है और सिर्फ 3 महीने के लिए है, जिसके बाद पूर्ण बजट बिल पर चर्चा होगी।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने से तत्काल राहत मिली है। फेडरल वर्कर्स को बैकलॉग सैलरी मिलेगी और देश में कई सेवाएं बहाल भी होंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बार-बार होने वाले शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है।
