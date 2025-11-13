अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ सरकारी शटडाउन, ट्रंप ने फंडिंग बिल पर किए हस्ताक्षर

नया फंडिंग बिल एक अंतरिम बजट बिल है, जो अमेरिका में 2026 वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रावधान करता है। इससे कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी। इस बिल में ऋण सीमा वृद्धि को 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरे को टाल देगी। हालांकि यह बिल एक अस्थायी उपाय है और सिर्फ 3 महीने के लिए है, जिसके बाद पूर्ण बजट बिल पर चर्चा होगी।