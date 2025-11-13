Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ सरकारी शटडाउन, ट्रंप ने फंडिंग बिल पर किए हस्ताक्षर

US Government Shutdown Ends: अमेरिका में सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। फंडिंग बिल पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 13, 2025

US government shutdown ends

अमेरिका में खत्म हुआ सरकारी शटडाउन (Photo - Bloomberg)

अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से चल रहा सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) आखिरकार खत्म हो गया है। यह सरकारी शटडाउन 43 दिन तक चला, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है। अमेरिकी सीनेट और उसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फंडिंग बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए आधिकारिक रूप से सरकारी शटडाउन को खत्म करने का ऐलान किया।

जल्द काम पर लौटेंगे फेडरल वर्कर्स

अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने के बाद अब फेडरल वर्कर्स जल्द ही काम पर लौटेंगे। ज़्यादातर फेडरल वर्कर्स के आज, गुरुवार, 13 नवंबर से काम पर लौटने की उम्मीद है। सरकारी शटडाउन की वजह से अमेरिकी सरकार इन वर्कर्स को सैलरी देने में असमर्थ थी जिससे इन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया था। अब सरकारी शटडाउन खत्म होने से इन वर्कर्स को बैकलॉग सैलरी भी दी जाएगी।

अस्थायी उपाय है नया फंडिंग बिल

नया फंडिंग बिल एक अंतरिम बजट बिल है, जो अमेरिका में 2026 वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रावधान करता है। इससे कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी। इस बिल में ऋण सीमा वृद्धि को 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरे को टाल देगी। हालांकि यह बिल एक अस्थायी उपाय है और सिर्फ 3 महीने के लिए है, जिसके बाद पूर्ण बजट बिल पर चर्चा होगी।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो सकती है कमज़ोर

अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने से तत्काल राहत मिली है। फेडरल वर्कर्स को बैकलॉग सैलरी मिलेगी और देश में कई सेवाएं बहाल भी होंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बार-बार होने वाले शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है।

