सोमालीलैंड को इजरायल की मान्यता से बवाल क्यों? अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन भी हैं खिलाफ

सोमालीलैंड एक देश की तरह काम करता रहा है। इसकी अपनी सरकार, मुद्रा, सेना और चुनावी प्रक्रिया है। इसके बावजूद किसी भी बड़ी शक्ति ने इसे मान्यता नहीं दी थी। सोमालिया की सरकार ने मान्यता को अपनी संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला बताया है। अफ्रीकी संघ ने कहा कि यह मान्यता अफ्रीका में अलगाववादी आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है।