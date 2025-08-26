कल फिर फूटेगा ट़्रंप का Tariff बम, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर 50 फीसदी टैरिफ

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे दबावों को खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहेगा। साथ ही अपने नागरिकों की हितों को प्राथमिकता देगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सभी विश्व में आर्थिक स्वार्थ पर आधारित नीतियों को देख रहे हैं। गांधी की धरती से, मैं देशवासियों से वादा करता हूं, मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, पशुपालकों या किसानों को कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। हम किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए काम करते रहेंगे।