ECI Net portal: अब मतदाता ईसीआई नेट पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

ECI Net portal: विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 प्रक्रिया को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। निर्वाचन आयोग से जुड़े कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईसीआई नेट पोर्टल पर एक नया और बेहद उपयोगी फीचर जोड़ा गया है। इस नई सुविधा के तहत, मतदाता अब अपने नोटिस के जवाब में आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ही अपलोड कर सकेंगे। ईसीआई नेट पोर्टल पर शुरू की गई इस नई व्यवस्था से मतदाताओं का समय और श्रम दोनों बचेगा।