US-Iran Deal: अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो हम उस पर बम बरसाएंगे, समझौते पर हस्ताक्षर से 48 घंटे पहले आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Trump threatens Iran : अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी के समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर होने से 48 घंटे पहले इस मामले में एक नया पेच आ गया है। अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान ने अभी डील 'फाइनल नहीं की है,' बल्कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो 'हम उन पर बम चलाएंगे।' ट्रंप का यह भी कहना है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो उस पर नरक बरस पड़ेगा। ईरानी मीडिया के अनुसार, समझौते के मसौदे में दोनों पक्षों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके 440 किलोग्राम (970 पाउंड) उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार के निस्तारण के मुद्दे पर अंतिम समझौता करने के लिए उसे समय दिया गया था।