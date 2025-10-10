स्पेन पर ट्रंप का दबाव: नाटो से निकाले जाने की धमकी, क्या होगा अगला कदम ?

स्पेन का रक्षा खर्च वर्तमान में उसके जीडीपी का करीब 1.3% है, जो नाटो के 2% के मौजूदा लक्ष्य से भी कम है। नाटो के नए 5% लक्ष्य पूरा करना स्पेन के लिए मुश्किल लगता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर स्पेन ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए, तो उसे व्यापारिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यह ट्रंप की पुरानी रणनीति है, जिसमें वह नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। 2016-2020 के अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने जर्मनी और कनाडा जैसे देशों को इसी तरह निशाने पर लिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान नाटो में एकता को कमजोर कर सकता है, खासकर जब रूस और चीन जैसे देशों से खतरा बढ़ रहा है।