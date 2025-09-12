Trump ने G7 देशों से कहा, ‘भारत-चीन पर लगा दो 100% टैरिफ’, क्या ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उनकी बात मानेंगे?

G7 के देशों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी यही सलाह दी थी। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दवाब बढ़ेगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूएसए तभी यह कदम उठाएगा, जब उसके यूरोपीय साझेदार उसका साथ देंगे, लेकिन EU ट्रंप की बातों से सहमत नहीं है। यूरोपीय यूनियन का मानना है कि इस कदम से भारत और चीन से जैसे बड़े देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बिगड़ जाएंगे। साथ ही, यह प्रतिशोध को भी जन्म देगा। ईयू इसके बजाए 2027 तक रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करने और नए कड़े प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है।