ट्रंप भारत से नाराज क्यों हैं, पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने बताए बड़े कारण

Trump unhappy with India: पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ( Vikas Swaroop ) का कहना है कि अमेरिका ( America) भारत पर कृषि और डेयरी सेक्टर में ज़्यादा बाज़ार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। व्यापार वार्ता में भारत का यह रुख ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) को पसंद नहीं आया। स्वरूप का मानना है कि अमेरिका भारत ( India) को अपने अधिकतम हितों के लिए मनाने की रणनीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर रुख अपनाते हुए किसी भी तरह की नाजायज मांग नहीं मानी।