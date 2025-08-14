Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप भारत से नाराज क्यों हैं, पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने बताए बड़े कारण

Trump unhappy with India: पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ( Vikas Swaroop ) का कहना है कि अमेरिका ( America) भारत पर कृषि और डेयरी सेक्टर में ज़्यादा बाज़ार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। व्यापार वार्ता में भारत का यह रुख ट्रंप [&hellip;]

भारत

MI Zahir

Aug 14, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- ANI)

Trump unhappy with India: पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ( Vikas Swaroop ) का कहना है कि अमेरिका ( America) भारत पर कृषि और डेयरी सेक्टर में ज़्यादा बाज़ार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। व्यापार वार्ता में भारत का यह रुख ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) को पसंद नहीं आया। स्वरूप का मानना है कि अमेरिका भारत ( India) को अपने अधिकतम हितों के लिए मनाने की रणनीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर रुख अपनाते हुए किसी भी तरह की नाजायज मांग नहीं मानी।

ये भी पढ़ें

Independence Day: आजादी के जीनियस महानायक हरीश जोशी की अनसुनी और रोचक कहानी पढ़िए
Patrika Special News
Indian Freedom Fighter Harish Joshi

ट्रंप को BRICS से क्यों है परेशानी ?

विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से इसलिए भी नाराज़ हैं, क्योंकि भारत BRICS समूह का हिस्सा है। ट्रंप को लगता है कि BRICS अमेरिका के खिलाफ एक गठबंधन है, जो डॉलर हटा कर अपनी वैकल्पिक मुद्रा बनाना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि भारत को इस समूह से दूरी बनानी चाहिए थी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।

पाकिस्तान के साथ संघर्ष में मध्यस्थता का भ्रम

एक और कारण जो ट्रंप की नाराज़गी का हिस्सा है, वह है भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष में उनकी "मध्यस्थता" को भारत की ओर से नकारा जाना। मई महीने में भारत ने ऑपरेशन "सिंदूर" के तहत पाकिस्तान पर आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की पहल की गई थी, जिसे भारत ने सीधे सैन्य स्तर पर बातचीत कर स्वीकार किया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने इस तनाव को कम कराया, लेकिन भारत ने साफ किया कि कोई बाहरी मध्यस्थता नहीं हुई थी।

ट्रंप को नोबेल की उम्मीद, लेकिन भारत से नहीं मिला समर्थन

स्वरूप ने बताया कि ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोका। पाकिस्तान ने उनकी भूमिका को स्वीकार भी किया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, लेकिन भारत ने न तो उनकी कोई भूमिका मानी और न ही कोई समर्थन दिया। यही बात ट्रंप को खटक गई और वे भारत से खफा हो गए।

अमेरिका की रणनीति: व्यापार पर दबाव और टैक्स का हथियार

ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ कुछ सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिए थे। स्वरूप का कहना है कि यह केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि भारत पर दबाव बनाने की कूटनीतिक रणनीति है। हालांकि, इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

भारत ने दिखाई रणनीतिक समझदारी

बहरहाल पूर्व उच्चायुक्त विकास स्वरूप ने भारत की नीति की सराहना की कि देश ने अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अब एक तात्कालिक, आर्थिक हितों पर आधारित गठजोड़ हैं, जबकि भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक स्तर पर हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

14 Aug 2025 02:45 pm

Published on:

14 Aug 2025 02:44 pm

Hindi News / World / ट्रंप भारत से नाराज क्यों हैं, पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने बताए बड़े कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.