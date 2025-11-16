वेनेजुएला में युद्ध के लिए तैयार है ट्रंप? राष्ट्रपति निकोलस को हटाने के लिए 15,000 सैनिक कैरेबियन क्षेत्र में तैनात

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के साथ अन्य अधिकारियों ने बैठक के दौरान ट्रंप को वेनेज़ुएला की स्थिति का अपडेट दिया था। गुरुवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य बड़े अधिकारियों सहित एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने ट्रंप से सिचुएशन रूम में मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रम्प को वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनके शासन को निशाना बनाने के लिए, सैन्य ठिकानों या सरकारी इमारतों के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्तों पर हवाई हमले करने या फिर मादुरो को सीधे हटाने की कोशिश करने जैसे विकल्प दिए गए। CIA (अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी) को वेनेज़ुएला में काम करने की अनुमति देने के एक महीने बाद इस मिटिंग का आयोजन हुआ है।