वेनेजुएला में युद्ध के लिए तैयार है ट्रंप? राष्ट्रपति निकोलस को हटाने के लिए 15,000 सैनिक कैरेबियन क्षेत्र में तैनात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वेनेजुएला में कार्रवाई करने के संकेत दिए है। कैरेबियन क्षेत्र में भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिक भी तैनात किए गए है। जिसके बाद वेनेजुएला ने भी बड़ी संख्या में सैनिक जमा करने की घोषणा कर दी है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 16, 2025

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- वॉशिंगटन पोस्ट)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला देश के बीच टकरार की खबरें काफी समय से सामने आ रही हैं। लेकिन अब शायद यह जुबानी लड़ाई असली जंग में बदलने जा रही है क्योंकि ट्रंप ने शुक्रवार को यह संकेत दिया है कि वह वेनेजुएला में कार्रवाई करने का मन बना चुके है। अमेरिका पहले ही अपनी सैन्य शक्ति को लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के नजदीक बढ़ा रहा है। इसी बीच इस सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने कई उच्च-स्तरीय मीटिंग की है जिसके बाद ट्रंप की यह टिप्पणी सामने आई है।

वेनेज़ुएला में सैन्य ऑपरेशन के दिए विकल्प

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने इस हफ्ते हुई बैठकों के दौरान ट्रम्प को वेनेज़ुएला के अंदर सैन्य ऑपरेशन के विकल्पों के बारे में जानकारी दी थी। इन ऑपरेशन का मुख्य मकसद वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अधिकारियों ने ट्रम्प को बताया कि अगर इस सैन्य अभियान को बड़े स्तर पर शुरू किया जाता है, तो इसके क्या ख़तरे और फ़ायदे हो सकते है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी सेना ने पहले ही कैरेबियन क्षेत्र में दर्जन से अधिक जंगी जहाज़ और 15,000 सैनिक तैनात किए हुए है, जो कि हमला करने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे है।

वेनेजुएला ने भी भारी मात्रा में सैनिक जमा करने कि घोषणा की

ट्रंप की इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया में वेनेजुएला ने भी भारी मात्रा में सैनिक जमा करने की घोषणा की है। वेनेजुएला सैन्य हथियारों, उपकरणों और सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती कर सकता है जो दोनों देशों में टकराव की संभावना बढ़ा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने युद्धपोत, क्रूजर, डेस्ट्रॉयर, एम्फिबियस असॉल्ट शिप और एक अटैक सबमरीन के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर. फोर्ड को भी कैरेबियन क्षेत्र में भेज दिया है। यह दर्शाता है कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने पर ही नहीं बल्कि असल कार्रवाई को लेकर भी विचार कर रहा है।

पेंटागन ने इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नाम दिया

अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नाम दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि, वह अवैध प्रवासियों और नशीली दवाइयों के फ्लो को कम करने और शासन परिवर्तन की संभावना के करीब पहुंच रहे है। जब ट्रंप से हफ्ते भर हुई बैठकों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा, मैंने एक तरह से अपना मन बना लिया है। मेरा मतलब है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि वह क्या होगा, लेकिन मैंने एक तरह से अपना मन बना लिया है।

गुरुवार को विदेश मंत्री समेत अन्य अधिकारियों ने की मीटिंग

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के साथ अन्य अधिकारियों ने बैठक के दौरान ट्रंप को वेनेज़ुएला की स्थिति का अपडेट दिया था। गुरुवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य बड़े अधिकारियों सहित एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने ट्रंप से सिचुएशन रूम में मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रम्प को वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनके शासन को निशाना बनाने के लिए, सैन्य ठिकानों या सरकारी इमारतों के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्तों पर हवाई हमले करने या फिर मादुरो को सीधे हटाने की कोशिश करने जैसे विकल्प दिए गए। CIA (अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी) को वेनेज़ुएला में काम करने की अनुमति देने के एक महीने बाद इस मिटिंग का आयोजन हुआ है।

हमले में कानूनी अड़चने

हालांकि इस हमले में कानूनी अड़चने भी है क्योंकि अमेरिका के पास किसी भी ज़मीनी लक्ष्यों पर हमला करने का कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं ट्रंप भी यह कह चुके है कि वेनेजुएला के अंदर हमले करने का उनका कोई विचार नहीं है। खबरों के अनुसार, इसी के चलते बैठक के दौरान ट्रंप असलफ होने की संभावना वाले और अमेरिकी सेनिकों को नुकसान पहुंचाने वाले आदेश देने से हिचकिचाते दिखे।

Updated on:

16 Nov 2025 03:35 pm

Published on:

16 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला में युद्ध के लिए तैयार है ट्रंप? राष्ट्रपति निकोलस को हटाने के लिए 15,000 सैनिक कैरेबियन क्षेत्र में तैनात

