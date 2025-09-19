अमेरिका-चीन टेंशन के बीच ट्रंप-जिनपिंग की सीधी बातचीत,क्या टिकटॉक और ट्रेड पर बनी सहमति ?

Trump Xi Jinping trade talk: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Trump Xi Jinping trade) के बीच करीब तीन महीने बाद एक बार फिर से सीधी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार (US China relations) को लेकर तनाव (Global trade tensions) चरम पर है, और टिकटॉक जैसे बड़े ऐप्स पर भी विवाद (TikTok US ban) चल रहा है। यह फोन कॉल इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अक्टूबर में होने वाले APEC सम्मेलन से पहले यह पहली बार है जब दोनों नेता खुल कर चर्चा में सामने आए हैं।