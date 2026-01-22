UAE में होगी रूस, यूक्रेन और अमेरिका की महा-बैठक! ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पुतिन का भी आया जवाब

ट्रंप से एक घंटे की मुलाकात को उत्पादक और सारगर्भित बताते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस बैठक से दस्तावेज और बेहतर तैयार हुए हैं। उन्होंने हवाई रक्षा पर चर्चा की और ट्रंप से अतिरिक्त एयर डिफेंस मिसाइल पैकेज की मांग की। पिछली मुलाकात में ट्रंप ने दिए गए मिसाइल पैकेज के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इस बार भी आकाश सुरक्षा मजबूत होगी।

ट्रंप ने मुलाकात के बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा, अच्छी बैठक थी। उन्होंने युद्ध पर कहा, यह खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह खत्म होगा। ट्रंप ने वार्ता को चल रही प्रक्रिया बताया और कहा कि सब युद्ध खत्म करना चाहते हैं।