UAE में होगी रूस, यूक्रेन और अमेरिका की महा-बैठक! ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पुतिन का भी आया जवाब

Trilateral US Ukraine Russia Talks UAE: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुक्रवार से शुरू होगी। यह बैठक दो दिनों तक चलेगी और युद्ध शुरू होने के बाद पहली ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध खत्म करने के दस्तावेज लगभग तैयार हैं और रूस को भी समझौते के लिए तैयार होना होगा।
ज़ेलेंस्की ने दावोस में अपनी स्पीच और Q&A सेशन में बताया, कल और परसों (शुक्रवार और शनिवार) हम UAE में पहली त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन पूरी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से काम कर रहा है, जिससे परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन रूस को भी युद्ध खत्म करने और आक्रामकता रोकने के लिए समझौते के लिए तैयार होना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसियों को समझौते के लिए तैयार होना होगा।
ट्रंप से एक घंटे की मुलाकात को उत्पादक और सारगर्भित बताते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस बैठक से दस्तावेज और बेहतर तैयार हुए हैं। उन्होंने हवाई रक्षा पर चर्चा की और ट्रंप से अतिरिक्त एयर डिफेंस मिसाइल पैकेज की मांग की। पिछली मुलाकात में ट्रंप ने दिए गए मिसाइल पैकेज के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इस बार भी आकाश सुरक्षा मजबूत होगी।
ट्रंप ने मुलाकात के बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा, अच्छी बैठक थी। उन्होंने युद्ध पर कहा, यह खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह खत्म होगा। ट्रंप ने वार्ता को चल रही प्रक्रिया बताया और कहा कि सब युद्ध खत्म करना चाहते हैं।
यह त्रिपक्षीय बैठक यूक्रेन-रूस युद्ध में शांति प्रयासों का महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिकी टीम पहले मॉस्को जा चुकी है और अब UAE में बैठक होगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन-अमेरिकी टीमों के बीच लगभग रोजाना काम होने का जिक्र किया। हालांकि, रूस या व्हाइट हाउस से इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर जैसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
