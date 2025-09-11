Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Trump के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया बड़ा कदम

Trump Friend Shot Dead: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की हत्या की गई है। एक सेमिनार के दौरान उनके करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर फरार हैं। किर्क की हत्या से ट्रंप दुखी हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 11, 2025

Trump's close associate Charlie Kirk murdered
ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या (फोटो- एक्स अकाउंट @VividProwess)

Trump Friend Shot Dead: अमेरिका के यूटा राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US Preident Donald Trump) के करीबी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किर्क वैली यूनिवर्सिटी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी सरेआम उन्हें हमलावर ने गोली मार दी। गोली लगते ही किर्क मंच पर गिर गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हमलावर फरार

चार्ली की हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि असली हमलावर फरार है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास लोगों में से एक थे।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी ने दिया ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का जवाब, जल्द होगी दोनों के बीच बातचीत
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump

राष्ट्रपति ट्रंप ने की मौत की पुष्टि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर उनकी मौत की पुष्टि की। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे राजनीतिक हत्या बताया और कहा कि जिम्मेदार लोगों को हर हाल में सजा मिलेगी। उन्होंने राज्यभर में अमेरिकी और यूटा के झंडों को रविवार, 14 सितंबर तक आधा झुकाने के निर्देश दिए हैं।

ट्रंप ने आगे लिखा कि ग्रेट और सही मायने में लेजेंडरी, चार्ली किक अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली से बेहतर अमेरिकी युवाओं की सोच को और कोई भी नहीं समझ पाया, न ही किसी के पास वैसा दिल था, जैसा की चार्ली के पास था। चार्ली को हर अमेरिकी प्यार करता था। खासकर मैं। अब वह हमारे बीच नहीं रहे। मेलानिया और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। चार्ली, वी लव यू!

कौन थे चार्ली किर्क

31 वर्षीय किर्क डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। यह संगठन कॉलेज परिसरों में ट्रंप सरकार की विचारधारा को बढ़ावा देता था। किर्क ने 18 साल की उम्र में इस संगठन की स्थापना की थी और जल्द ही रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते सितारे बन गए थे।

चार्ली किर्क का जन्म इलिनोइस में हुआ था। उनके रेडियो शो ‘द चार्ली किर्क शो’ के लाखों श्रोता थे। उनके एक्स अकाउंट पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। उन्होंने ‘टाइम फॉर अ टर्निंग पॉइंट’ जैसी किताबें लिखीं और युवा मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई। किर्क ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान का हिस्सा थे और इजरायल के समर्थक थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 06:42 am

Hindi News / World / Trump के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया बड़ा कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.