Trump के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया बड़ा कदम

ट्रंप ने आगे लिखा कि ग्रेट और सही मायने में लेजेंडरी, चार्ली किक अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली से बेहतर अमेरिकी युवाओं की सोच को और कोई भी नहीं समझ पाया, न ही किसी के पास वैसा दिल था, जैसा की चार्ली के पास था। चार्ली को हर अमेरिकी प्यार करता था। खासकर मैं। अब वह हमारे बीच नहीं रहे। मेलानिया और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। चार्ली, वी लव यू!