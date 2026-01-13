पाकिस्तान-सऊदी अरब के डिफेंस गठबंधन में शामिल होना चाहता है तुर्की, भारत की बढ़ सकती है चिंता

पाकिस्तान (Pakistan) और सऊदी अरब (Saudi Arabia) के बीच कुछ महीने पहले ही एक अहम रक्षा समझौता हुआ था, जिसे "स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट" (Strategic Mutual Defence Agreement) नाम दिया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Mohammed bin Salman Al Saud) और पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) के बीच यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) भी मौजूद रहे। इस डिफेंस गठबंधन के तहत दोनों में से किसी भी देश पर आक्रामकता को दोनों देशों पर आक्रामकता माना जाएगा और दोनों देश मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस डिफेंस गठबंधन में एक अन्य देश भी शामिल होना चाहता है।