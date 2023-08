इंडोनेशिया के तुआल में कुछ घंटों में ही आए दो भूकंप, रिक्टर स्केल पर रही 5.2 और 5.1 तीव्रता

जयपुरPublished: Aug 10, 2023 02:44:35 pm Submitted by: Tanay Mishra

Two Earthqueks In Tual Of Indonesia: इंडोनेशिया के तुआल में आज बैक-टू-बैक भूकंप के दो मामले सामने आए हैं।

Two Earthqueks in Tual of Indonesia