बुआलोई तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत और 140 घायल

Typhoon Bualoi in Vietnam (Photo - Washington Post)
बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) ने पहले फिलीपींस (Philippines) में तबाही मचाई और उसके बाद वियतनाम पहुंच गया। 28 सितंबर को इस शक्तिशाली तूफान ने वियतनाम के मध्य तट पर केंद्रीय प्रांत हा तिंह (Ha Tinh) में लैंडफॉल किया। इस दौरान तूफान की हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें भी उठीं। इस वजह से प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के मामले सामने आए।
बुआलोई तूफान अब कमजोर होकर लाओस (Laos) की ओर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सिलसिला बरकरार है। इस शक्तिशाली तूफान की वजह से अब तक वियतनाम में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों की मौत तूफान की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से हुई।
बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में करीब 140 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
बुआलोई तूफान के कारण वियतनाम में अभी भी 20 लोग लापता हैं। लापता लोगों में ज़्यादातर मछुआरे हैं, जिनके नावें तूफान की वजह से ऊंची लहरों में फंस गईं। लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी है।
बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में प्रभावित क्षेत्रों में 44,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों पुल धुल गए, सड़कें जलमग्न हो गईं, और 20 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए, ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित रहीं। प्रभावित क्षेत्रों में खेतों को काफी नुकसान पहुंचा जिससे फसलें डूब गई। कई व्हीकल्स भी बाढ़ में बह गए।
