बुआलोई तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत और 140 घायल

बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) ने पहले फिलीपींस (Philippines) में तबाही मचाई और उसके बाद वियतनाम पहुंच गया। 28 सितंबर को इस शक्तिशाली तूफान ने वियतनाम के मध्य तट पर केंद्रीय प्रांत हा तिंह (Ha Tinh) में लैंडफॉल किया। इस दौरान तूफान की हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें भी उठीं। इस वजह से प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के मामले सामने आए।