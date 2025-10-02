Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बुआलोई तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत और 140 घायल

Typhoon Bualoi: बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में तबाही मच गई है। इस शक्तिशाली तूफान की वजह से देश में जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 02, 2025

Typhoon Bualoi in Vietnam

Typhoon Bualoi in Vietnam (Photo - Washington Post)

बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) ने पहले फिलीपींस (Philippines) में तबाही मचाई और उसके बाद वियतनाम पहुंच गया। 28 सितंबर को इस शक्तिशाली तूफान ने वियतनाम के मध्य तट पर केंद्रीय प्रांत हा तिंह (Ha Tinh) में लैंडफॉल किया। इस दौरान तूफान की हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें भी उठीं। इस वजह से प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के मामले सामने आए।

अब तक 34 लोगों की मौत

बुआलोई तूफान अब कमजोर होकर लाओस (Laos) की ओर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सिलसिला बरकरार है। इस शक्तिशाली तूफान की वजह से अब तक वियतनाम में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों की मौत तूफान की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से हुई।

करीब 140 लोग घायल

बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में करीब 140 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

20 लोग लापता

बुआलोई तूफान के कारण वियतनाम में अभी भी 20 लोग लापता हैं। लापता लोगों में ज़्यादातर मछुआरे हैं, जिनके नावें तूफान की वजह से ऊंची लहरों में फंस गईं। लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी है।

44,000 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

बुआलोई तूफान की वजह से वियतनाम में प्रभावित क्षेत्रों में 44,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों पुल धुल गए, सड़कें जलमग्न हो गईं, और 20 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए, ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित रहीं। प्रभावित क्षेत्रों में खेतों को काफी नुकसान पहुंचा जिससे फसलें डूब गई। कई व्हीकल्स भी बाढ़ में बह गए।

ये भी पढ़ें

अमेरिका में शटडाउन से सरकारी काम ठप, ट्रंप को लगा बड़ा झटका
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Oct 2025 10:07 am

Published on:

02 Oct 2025 09:59 am

Hindi News / World / बुआलोई तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत और 140 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वैज्ञानिकों ने बनाया मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट, भविष्य में घर बनाने में आ सकता है काम

Spider like robot
विदेश

चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा, जुर्म ऐसा कि सुन कर कांप जाएगी रूह

China court
विदेश

‘छात्र वीजा’ नियम में बदलाव से 3.80 लाख नौकरियों पर खतरा, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा

Donald Trump
विदेश

पीएम मोदी से मिलने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
विदेश

अब मोरक्को में Gen-Z ने काटा बवाल, 263 पुलिस अधिकारी घायल, सैंकड़ों गाड़ियों में लगाई आग

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.