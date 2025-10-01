अमेरिका में शटडाउन से सरकारी काम ठप, ट्रंप को लगा बड़ा झटका

अमेरिका (United States Of America) में बजट आवंटन और स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चल रहे विवाद के चलते पिछले कुछ समय से शटडाउन (Shutdown) होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसे टालने का भरोसा जताया था, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। मंगलवार देर रात दो अमेरिकी सीनेट में ट्रंप ने फंडिंग बिल पास कराने की कोशिश की। वोटिंग में पक्ष में 55 और विपक्ष में 45 वोट पड़े, जो पारित होने के लिए आवश्यक 60 वोटों से कम है। इस वजह से फंडिंग बिल पास नहीं हुआ और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन हो गया।