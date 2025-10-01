अमेरिका में शटडाउन से सरकारी काम ठप, ट्रंप को लगा बड़ा झटका

US government enters shutdown (Representational Photo)
अमेरिका (United States Of America) में बजट आवंटन और स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चल रहे विवाद के चलते पिछले कुछ समय से शटडाउन (Shutdown) होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसे टालने का भरोसा जताया था, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। मंगलवार देर रात दो अमेरिकी सीनेट में ट्रंप ने फंडिंग बिल पास कराने की कोशिश की। वोटिंग में पक्ष में 55 और विपक्ष में 45 वोट पड़े, जो पारित होने के लिए आवश्यक 60 वोटों से कम है। इस वजह से फंडिंग बिल पास नहीं हुआ और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन हो गया।
अमेरिका में 7 साल में यह पहला मौका है जब सरकारी शटडाउन हुआ है। इससे पहले ट्रंप के ही कार्यकाल के दौरान ही हुआ था और 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था।
सरकारी शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी कांग्रेस समय पर फंडिंग बिल पास नहीं करती, जिससे संघीय सरकार का बजट खत्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप गैर-आवश्यक सरकारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया जाता है और कई सरकारी काम प्रभावित होते हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहती हैं।
