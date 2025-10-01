Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका में शटडाउन से सरकारी काम ठप, ट्रंप को लगा बड़ा झटका

अमेरिका में शटडाउन हो गया है। पिछले कुछ समय से ही ऐसा होने की आशंका जताई जा रही थी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फंडिंग बिल पास न करा पाने के बाद देश में सरकारी काम ठप पड़ गया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 01, 2025

US government enters shutdown

US government enters shutdown (Representational Photo)

अमेरिका (United States Of America) में बजट आवंटन और स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चल रहे विवाद के चलते पिछले कुछ समय से शटडाउन (Shutdown) होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसे टालने का भरोसा जताया था, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। मंगलवार देर रात दो अमेरिकी सीनेट में ट्रंप ने फंडिंग बिल पास कराने की कोशिश की। वोटिंग में पक्ष में 55 और विपक्ष में 45 वोट पड़े, जो पारित होने के लिए आवश्यक 60 वोटों से कम है। इस वजह से फंडिंग बिल पास नहीं हुआ और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन हो गया।

7 साल में पहली बार हुआ ऐसा

अमेरिका में 7 साल में यह पहला मौका है जब सरकारी शटडाउन हुआ है। इससे पहले ट्रंप के ही कार्यकाल के दौरान ही हुआ था और 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था।

क्या होता है सरकारी शटडाउन?

सरकारी शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी कांग्रेस समय पर फंडिंग बिल पास नहीं करती, जिससे संघीय सरकार का बजट खत्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप गैर-आवश्यक सरकारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया जाता है और कई सरकारी काम प्रभावित होते हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Oct 2025 11:50 am

Published on:

01 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / World / अमेरिका में शटडाउन से सरकारी काम ठप, ट्रंप को लगा बड़ा झटका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कभी धरती से टकाराया था एस्टेरॉयड, कांच के टुकड़े दे रहे गवाही लेकिन गड्ढा हुआ गायब

Pieces of cosmic glass
विदेश

ट्रंप गोल्ड कार्ड को नहीं मिल रहे ग्राहक, 80% कम करनी पड़ी कीमत

Trump Gold Card
विदेश

Earthquake: फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, 60 लोगों की मौत और दर्जनों घायल, मची चीख-पुकार

विदेश

H-1B और L-1 वीजा को लेकर आ गया एक और बड़ा अपडेट, ट्रंप प्रशासन के नए कदम से भारत से चीन तक मच जाएगी खलबली!

Donald Trump
विदेश

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भड़का विवाद, खुल कर बोले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव

Ladakh Protest Crackdown
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.