वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लापता

वियतनाम में सोमवार सुबह आए बुआलोई तूफान के चलते अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आने वाले छह घंटों के लिए कई इलाकों में भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 30, 2025

Typhoon Bualoi Vietnam

टाइफून बुआलोई, वियतनाम (फोटो- एक्स पोस्ट)

वियतनाम में बुआलोई तूफान ने सोमवार को भारी तबाही मचाई है। इस तूफाने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि 21 लोग अभी भी लापता है। सरकार ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। यह तूफान इस साल देश में आया सबसे विनाशकारी तूफान है। इसी के साथ लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। इस विनाशकारी तूफान में सैंकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए है और बिजली की आपूर्ती पूरी तरह से ठप हो गई है।

एक लाख से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त

राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक, यह तूफान सोमवार सुबह उत्तरी मध्य वियतनाम से टकराया था, जिसके चलते आठ मीटर ऊंची लहरे उठी थी। इससे पिछले सप्ताह इसी तूफान ने फिलीपींस में कम से कम 10 लोगों की जान ले ली थी। सरकार के अनुसार, इस घटना में 88 लोग घायल भी हुए है और एक लाख से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए है। इसके अलावा दस हज़ार से ज्यादा में फैली फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने मछुआरों की नाव पर प्रतिबंध लगा दिया है और तटीय इलाकों में मौजूद चार एयरपोर्ट्स से संचालन को भा स्थगित कर दिया है।

छह घंटों में भूस्खलन का अलर्ट

खबरों के अनुसार, वियतनाम के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। इसके साथ ही आने वाले समय में भी बारिश के जारी रहने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की भी चेतावनी दी गई है। भारी बारिश के चलते पहले ही कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इसके चलते शनिवार से ही देश में तेज बारिश का दौरा जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले छह घंटों में कई इलाकों में भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है।

Updated on:

30 Sept 2025 10:51 am

Published on:

30 Sept 2025 10:24 am

Hindi News / World / वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लापता

