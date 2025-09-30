वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लापता

राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक, यह तूफान सोमवार सुबह उत्तरी मध्य वियतनाम से टकराया था, जिसके चलते आठ मीटर ऊंची लहरे उठी थी। इससे पिछले सप्ताह इसी तूफान ने फिलीपींस में कम से कम 10 लोगों की जान ले ली थी। सरकार के अनुसार, इस घटना में 88 लोग घायल भी हुए है और एक लाख से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए है। इसके अलावा दस हज़ार से ज्यादा में फैली फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने मछुआरों की नाव पर प्रतिबंध लगा दिया है और तटीय इलाकों में मौजूद चार एयरपोर्ट्स से संचालन को भा स्थगित कर दिया है।