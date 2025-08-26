166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काजिकी तूफान पहुंचा वियतनाम, 3 लोगों की मौत और 10 घायल

काजिकी तूफान (Typhoon Kajiki) ने सोमवार को वियतनाम (Vietnam) में एंट्री कर ली है। यह खतरनाक तूफान सोमवार को देश के मध्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से नग्हे आन और हा तिन्ह प्रांतों में पहुंचा और इसके पहुंचते ही इसका असर भी दिख गया। यह तूफान दक्षिण चीन सागर से 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ दोपहर करीब 3 बजे देश के मध्य तट से टकराया। वियतनाम की सरकार के अनुसार काजिकी इस साल का सबसे खतरनाक तूफान है।