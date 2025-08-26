Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काजिकी तूफान पहुंचा वियतनाम, 3 लोगों की मौत और 10 घायल

Typhoon Kajiki: काजिकी तूफान की वियतनाम में एंट्री हो चुकी है। इस तूफान की वजह से देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बेहद तेज़ हवाएं और बाढ़ के मामले देखने को मिल रहे हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 26, 2025

Typhoon Kajiki
Typhoon Kajiki in Vietnam (Photo - BPI News on social media)

काजिकी तूफान (Typhoon Kajiki) ने सोमवार को वियतनाम (Vietnam) में एंट्री कर ली है। यह खतरनाक तूफान सोमवार को देश के मध्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से नग्हे आन और हा तिन्ह प्रांतों में पहुंचा और इसके पहुंचते ही इसका असर भी दिख गया। यह तूफान दक्षिण चीन सागर से 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ दोपहर करीब 3 बजे देश के मध्य तट से टकराया। वियतनाम की सरकार के अनुसार काजिकी इस साल का सबसे खतरनाक तूफान है।

3 लोगों की मौत और 10 घायल

काजिकी तूफान के कारण प्रभावित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, आंधी और बाढ़ आ गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग इस वजह से घायल हो गए। मृतकों और घायलों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

किन क्षेत्रों में काजिकी तूफान से सबसे ज़्यादा खतरा?

काजिकी तूफान का असर देश के नग्हे आन, हा तिन्ह, थान होआ, क्वांग त्रि, ह्यू, और दानंग जैसे प्रांतों में सबसे ज़्यादा देखा गया। तटीय गांव और निचले इलाके इस तूफान की वजह से खतरे में हैं। तेज़ और मूसलाधार बारिश और बेहद तेज़ हवाओं के कारण तटीय इलाकों में घरों, दुकानों, और होटलों को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, इस तूफान के असर से कई पेड़ उखड़ गए, सड़क किनारे लगे लैम्पपोस्ट गिर गए और कई स्थानों पर बाढ़ आ गई।

हज़ारों लोग बेघर, 40,000 से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान

काजिकी तूफान के असर से प्रभावित क्षेत्रों में हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। साथ ही 40,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे उन्हें बचाया जा सके।

हाई अलर्ट

काजिकी तूफान के खतरे को देखते हुए कई स्कूल और दो प्रांतीय एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट ने 22 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी। सात तटीय प्रांतों में समुद्र में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई। सरकार ने खतरे वाले क्षेत्रों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधान रहने और तटीय क्षेत्रों से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहने के लिए कहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

26 Aug 2025 10:18 am

Hindi News / World / 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काजिकी तूफान पहुंचा वियतनाम, 3 लोगों की मौत और 10 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.