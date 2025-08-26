Typhoon Kajiki: काजिकी तूफान क्यों है खतरनाक? इसके नाम के पीछे है दिलचस्प कहानी

वियतनाम (Vietnam) के लिए इस समय एक खतरनाक तूफान चिंता की वजह बना हुआ है। हम बार कर रहे हैं काजिकी तूफान (Typhoon Kajiki) की, जिसने सोमवार को देश के मध्य तटीय क्षेत्रों में लैंडफॉल किया। वियतनाम में एंट्री लेते ही इस तूफान का असर भी दिख गया और प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, बेहद तेज़ हवाएं और बाढ़ आ गई। अब तक इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तूफान से घरों, इमारतों, पेड़-पौधों और लैम्पपोस्ट्स जैसी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। वियतनाम की सरकार के अनुसार काजिकी इस साल का सबसे खतरनाक तूफान है।