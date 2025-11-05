Patrika LogoSwitch to English

कालमेगी तूफान ने फिलीपींस में मचाई तबाही: 66 लोगों की मौत, 26 अभी भी लापता

Typhoon Kalmaegi: कालमेगी तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचा दी है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 66 पहुंच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 05, 2025

Typhoon Kalmaegi

Typhoon Kalmaegi (Photo - Washington Post)

कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) की वजह से फिलीपींस (Philippines) में हाहाकार मच गया है। लैंडफॉल के बाद से ही इस चक्रवातीय तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाना शुरू कर दिया था और अभी भी यह जारी है। फिलीपींस के वो प्रांत जो इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं, में कालमेगी तूफान की वजह से अब तक जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है।

अब तक 66 लोगों की मौत

कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की भी आशंका है। इनमें से 49 लोगों की मौत तो इस चक्रवातीय तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत सेबू में हुई है।

26 लोग अभी भी लापता

फिलीपींस में कालमेगी तूफान के बाद 26 लोग अभी भी लापता है। हालांकि इस चक्रवातीय तूफान की वजह से खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है।

10 लोग घायल

कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित

खतरनाक कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर तबाह हो गए, कई इमारतों, व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा, कई पेड़ टूट गए, जगह-जगह पानी भर गया, फसलों को नुकसान पहुंचा और कई पशु भी मारे गए।

