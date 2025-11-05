कालमेगी तूफान ने फिलीपींस में मचाई तबाही: 66 लोगों की मौत, 26 अभी भी लापता

कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) की वजह से फिलीपींस (Philippines) में हाहाकार मच गया है। लैंडफॉल के बाद से ही इस चक्रवातीय तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाना शुरू कर दिया था और अभी भी यह जारी है। फिलीपींस के वो प्रांत जो इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं, में कालमेगी तूफान की वजह से अब तक जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है।