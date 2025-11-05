कालमेगी तूफान ने फिलीपींस में मचाई तबाही: 66 लोगों की मौत, 26 अभी भी लापता

Typhoon Kalmaegi (Photo - Washington Post)
कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) की वजह से फिलीपींस (Philippines) में हाहाकार मच गया है। लैंडफॉल के बाद से ही इस चक्रवातीय तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाना शुरू कर दिया था और अभी भी यह जारी है। फिलीपींस के वो प्रांत जो इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं, में कालमेगी तूफान की वजह से अब तक जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है।
कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की भी आशंका है। इनमें से 49 लोगों की मौत तो इस चक्रवातीय तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत सेबू में हुई है।
फिलीपींस में कालमेगी तूफान के बाद 26 लोग अभी भी लापता है। हालांकि इस चक्रवातीय तूफान की वजह से खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है।
कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
खतरनाक कालमेगी तूफान की वजह से फिलीपींस में 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर तबाह हो गए, कई इमारतों, व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा, कई पेड़ टूट गए, जगह-जगह पानी भर गया, फसलों को नुकसान पहुंचा और कई पशु भी मारे गए।
