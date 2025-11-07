फिलीपींस में 188 जान लेने के बाद 205 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से वियतनाम पहुंचा कालमेगी तूफान, 5 लोगों की मौत

कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) की वजह से फिलीपींस (Philippines) में तबाही मच गई है। इस चक्रवातीय तूफान ने फिलीपींस में 188 लोगों की जान ले ली। 135 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 100 लोग इस चक्रवातीय तूफान के कारण घायल हो गए, जिनमें से कई लोग इलाज के लिए अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। कई घर इस खतरनाक तूफान की वजह से तबाह हो गए, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जगह-जगह पानी-कीचड़ भर गया, बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। फिलीपींस के लिए कालमेगी तूफान इस साल का सबसे घातक तूफान रहा।