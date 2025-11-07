Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

फिलीपींस में 188 जान लेने के बाद 205 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से वियतनाम पहुंचा कालमेगी तूफान, 5 लोगों की मौत

Typhoon Kalmaegi: फिलीपींस में तबाही मचाने और 188 लोगों की जान लेने के बाद अब कालमेगी तूफान वियतनाम पहुंच चुका है। इस खतरनाक तूफान का वियतनाम में लैंडफॉल होते ही हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 07, 2025

Typhoon Kalmaegi in Vietnam

Typhoon Kalmaegi in Vietnam (Photo - Weather Monitor on social media)

कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) की वजह से फिलीपींस (Philippines) में तबाही मच गई है। इस चक्रवातीय तूफान ने फिलीपींस में 188 लोगों की जान ले ली। 135 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 100 लोग इस चक्रवातीय तूफान के कारण घायल हो गए, जिनमें से कई लोग इलाज के लिए अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। कई घर इस खतरनाक तूफान की वजह से तबाह हो गए, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जगह-जगह पानी-कीचड़ भर गया, बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। फिलीपींस के लिए कालमेगी तूफान इस साल का सबसे घातक तूफान रहा।

वियतनाम पहुंचा कालमेगी तूफान

फिलीपींस के बाद अब कालमेगी तूफान वियतनाम (Vietnam) पहुंच चुका है। शुक्रवार की शाम को कालमेगी तूफान ने वियतनाम में लैंडफॉल किया। इसकी वजह से प्रभावित इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। इस तूफान ने 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया। कई जगह पानी भर गया। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 2,600 घरों को इस वजह से नुकसान पहुंचा है।

5 लोगों की मौत

कालमेगी तूफान की वजह से वियतनाम में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग लापता हैं। 6 लोग इस वजह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 Nov 2025 11:28 am

Published on:

07 Nov 2025 11:24 am

Hindi News / World / फिलीपींस में 188 जान लेने के बाद 205 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से वियतनाम पहुंचा कालमेगी तूफान, 5 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़, सीज़फायर तोड़कर फिर किया अफगानिस्तान पर हमला

Pakistan violates ceasefire and attacks Afghanistan again
विदेश

नर्स ने 10 मरीजों को मारा डाला, 27 लोगों की जैसे-तैसे बची जान, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश!

विदेश

अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप! PM मोदी के लिए कही ये बात

विदेश

ब्रिटेन में फेक न्यूज़ की लगेगी क्लास! सच और झूठ की पहचान करना सीखेंगे बच्चे

School kids in Britain
विदेश

Elon Musk की सैलेरी 83 लाख करोड़! दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, पाक की GDP से तिगुनी होगी

Elon Musk
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.