पत्रिका स्पेशल

विदेश

205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रागासा तूफान ने ताइवान में मचाया हाहाकार, 14 लोगों की मौत

Typhoon Ragasa: ताइवान में रागासा तूफान ने हाहाकार मचा दिया है। इस तूफान के कारण भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं और अब तक 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 24, 2025

Typhoon Ragasa
Typhoon Ragasa (Photo - Washington Post)

रागासा तूफान (Typhoon Ragasa) ने ताइवान (Taiwan) में दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। इस तूफान को सुपर टायफून भी कहा जा रहा है और साथ ही इस साल का सबसे खतरनाक तूफान भी बताया जा रहा है। इस तूफान ने करीब 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ ताइवान में एंट्री ली और हाहाकार मचा दिया।

ताइवान में मचाई तबाही

सोमवार को रागासा तूफान, ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तट पर पहुंचा और इसका असर मंगलवार तक बरकरार रहा। इस तूफान की वजह से दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मूसलधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स देखने को मिले, जिससे तबाही मच गई। इस वजह से 7,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और 8,000 घरों में बिजली गुल रही। कई घरों, इमारतों, सड़कों और व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचा।

14 लोगों की मौत

रागासा तूफान की वजह से ताइवान में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यह देश के पूर्वी ह्वालीएन काउंटी के गुआंगफू टाउनशिप में हुआ, जहाँ रागासा तूफान का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला।

124 लोग लापता, 18 घायल

रागासा तूफान के बाद ताइवान के प्रभावित इलाकों में 124 लोग लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीम, लापता लोगों की तलाश कर रही है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग और सेना भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं 18 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

चीन, वियतनाम में भी खतरा

ताइवान से पहले रागासा तूफान फिलीपींस (Philippines) से गुज़रा था। अब ताइवान में इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है, लेकिन अब चीन (China) के दक्षिणी हिस्से, हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong), मकाउ (Macau) और साथ ही वियतनाम (Vietnam) में भी इस सुपर तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

24 Sept 2025 10:04 am

24 Sept 2025 09:54 am

