205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रागासा तूफान ने ताइवान में मचाया हाहाकार, 14 लोगों की मौत

रागासा तूफान के बाद ताइवान के प्रभावित इलाकों में 124 लोग लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीम, लापता लोगों की तलाश कर रही है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग और सेना भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं 18 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।